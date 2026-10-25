La UCR y el Frente Renovador repudiaron las declaraciones del Presidente contra periodistas que abordaron el caso Libra y alertaron sobre sus consecuencias institucionales.
La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Renovador salieron a repudiar las declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, luego de que el mandatario utilizara expresiones ofensivas y aludiera a la posibilidad de quemar personas en la hoguera. Ambas fuerzas opositoras coincidieron en denunciar la gravedad institucional de sus dichos y advirtieron sobre los riesgos que representan para la libertad de expresión y la convivencia democrática.
El Comité Nacional de la UCR cuestionó especialmente los agravios dirigidos contra periodistas que investigaron el caso Libra y legisladores que participaron de la comisión investigadora.
En un comunicado, el radicalismo sostuvo que Milei cruzó un límite el viernes por la noche, cuando afirmó que había que quemar en la hoguera a los “hijos de puta”. También criticó que el sábado profundizara sus ataques durante una entrevista radial y mediante publicaciones en las redes sociales.
“Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna”, señaló el partido, que calificó las manifestaciones presidenciales como de “una enorme gravedad institucional”.
La conducción radical reclamó que el jefe de Estado ponga fin a sus agravios y convocó a distintos sectores políticos, sociales, sindicales, empresariales y religiosos a defender la libertad de prensa.
En la misma línea, el Frente Renovador, encabezado por Diego Giuliano, consideró que las expresiones de Milei tienen una “gravedad institucional inadmisible” y rechazó que puedan justificarse como simples excesos verbales.
“La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica”, advirtió el espacio político.
Además, manifestó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, mencionados públicamente por el mandatario, según indicó la fuerza.
El Frente Renovador recordó que las libertades de prensa y expresión están garantizadas por la Constitución Nacional y constituyen pilares fundamentales de la democracia.
“La Argentina recuperó la democracia para dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia”, sostuvo el partido.
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