La conducción radical reclamó que el jefe de Estado ponga fin a sus agravios y convocó a distintos sectores políticos, sociales, sindicales, empresariales y religiosos a defender la libertad de prensa.

Advertencia por la intolerancia

En la misma línea, el Frente Renovador, encabezado por Diego Giuliano, consideró que las expresiones de Milei tienen una “gravedad institucional inadmisible” y rechazó que puedan justificarse como simples excesos verbales.

“La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica”, advirtió el espacio político.

Además, manifestó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, mencionados públicamente por el mandatario, según indicó la fuerza.

El Frente Renovador recordó que las libertades de prensa y expresión están garantizadas por la Constitución Nacional y constituyen pilares fundamentales de la democracia.

“La Argentina recuperó la democracia para dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia”, sostuvo el partido.