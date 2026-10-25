Presupuesto 2027: el oficialismo apura las negociaciones para firmar el dictamen

El objetivo de LLA es llevar a mediados de noviembre el proyecto del Presupuesto 2027 al recinto.

Presupuesto 2027: cómo vienen las negociaciones en Diputados

Las conversaciones son encabezadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch. En paralelo, desde el Gobierno participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los sectores dialoguistas.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Ejecutivo, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario. En ese marco, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad. Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

Los reclamos de los bloques dialoguistas en Presupuesto 2027

Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales solicitan, entre otras cosas, la derogación de los artículos 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, que modifican aspectos centrales de la legislación vinculada con discapacidad, y plantean una recomposición de las partidas destinadas al sector.

Otro de los puntos sensibles es la decisión del Ejecutivo de eliminar la actualización automática de las Asignaciones Universal por Hijo, por Embarazo, ayudas sociales y asignaciones familiares, que actualmente se ajustan de acuerdo con la evolución de la inflación. Los bloques opositores y dialoguistas pretenden mantener el mecanismo de actualización vigente.

Las universidades nacionales constituyen otro foco de tensión. El proyecto fija para el sector una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman alrededor de $11 billones.