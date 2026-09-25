La venta de combustibles volvió a caer en agosto

Según el informe elaborado por Surtidores, la nafta Premium acumuló su cuarto mes consecutivo en baja, con una disminución interanual del 2,16 por ciento, mientras que el gasoil G3 volvió a crecer y fue el único segmento que superó los volúmenes de agosto de 2025, con un incremento del 2,75.

Por su parte, el gasoil G2 retrocedió 3,02 por ciento, mientras que la nafta Súper presentó la mayor caída, con una baja del 3,66.

La caída en los volúmenes de venta se produce en un contexto de aumentos pronunciados en el precio de los combustibles a lo largo del año, un fenómeno que no respondió únicamente a la dinámica inflacionaria local. Desde fines de febrero, el estallido de un conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán derivó en una escalada sostenida del precio internacional del petróleo, que llegó a superar los 100 dólares por barril en distintos momentos del año. Incluso hoy, el Brent se ubica en 105 dólares.