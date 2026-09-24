Escándalo judicial entre Nicolás Repetto y Juan Pablo Varsky: ¿Qué pasó?

¿CÓMO SE RESOLVERÁ EL CONFLICTO LEGAL ENTRE REPETTO Y VARSKY?

Al intervenir un representante de la justicia como es el caso del letrado de Juan Pablo, la actitud que tomó la productora que se hará cargo de los dos programa, fue la de intentar buscar una solución, a fin de que la problemática no "llegue a mayores".

"Lo que también me contaron es que la respuesta de la productora cuando el equipo de Varsky planteó esto fue positiva e iban a buscarle una vuelta de tuerca al nombre para que no contenga la palabra Clank”, amplió, Etchegoyen. ¿Reinará la paz? Ummm...