Escándalo judicial entre Nicolás Repetto y Juan Pablo Varsky: ¿Qué pasó?

El conductor y el periodista llegaron a una instancia semi legal por el nombre de una marca registrada. Tuvo que mediar la productora que los tiene contratados a ambos.
El gran regreso de Nicolás Repetto a la televisión está previsto para el primer mes del 2027, es decir, para enero. Pero mientras se ultiman los detalles de lo que será la vuelta del conductor a la pantalla chica con un formato de juego, después de ocho años tras su último trabajo al frente del noticiero de Telefe, empezaron los problemas.
“Ya tenemos la primera polémica con el regreso de Nico Repetto a la televisión”, introdujo el periodista Juan Etchegoyen desde el vivo de Mitre Live, al empezar a contar el conflicto que atraviesa el conductor con un colega, con el que compartirán productora de contenidos, ubicada en pleno corazón del barrio porteño de Palermo.
"Me confirman desde Kuarzo que es casi un hecho que el nombre del programa del conductor cambiará por pedido de otro periodista que también trabaja en la empresa. “El nombre elegido para el ciclo de Nico fue Clink Clank pero...", fue contando el conductor del ciclo de Instagram.
"Pero Clank es un sello de Juan Pablo Varsky que, mediante sus abogados, ya pidió que se modifique. Lo tiene patentado, el término", puntualizó, Etchegoyen. "Me dicen que incluso hubo una reunión de Varsky con Martín Kweller (uno de los dueños de la productora), uno de los dueños de la productora. El abogado de marcas de Juan Pablo hizo saltar esta alerta".
Al intervenir un representante de la justicia como es el caso del letrado de Juan Pablo, la actitud que tomó la productora que se hará cargo de los dos programa, fue la de intentar buscar una solución, a fin de que la problemática no "llegue a mayores".
"Lo que también me contaron es que la respuesta de la productora cuando el equipo de Varsky planteó esto fue positiva e iban a buscarle una vuelta de tuerca al nombre para que no contenga la palabra Clank”, amplió, Etchegoyen. ¿Reinará la paz? Ummm...
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