Martín Lousteau, sobre la caída de la actividad económica: "Una dinámica preocupante"

El diputado nacional analizó el comportamiento del EMAE. "Lleva una caída del 4,5% desde que el ministro Caputo dijo que empezaban los mejores 18 meses de las últimas décadas", comentó en sus redes sociales.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) sufrió en julio un desplome mensual del 2,9%, el peor registro desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El comercio, la industria manufacturera y la construcción encabezaron el retroceso en el séptimo mes del año.
Desde su cuenta de la red social X, el diputado nacional Martín Lousteau analizó el escenario y recordó que el EMAE "lleva una caída del 4,5% desde que el ministro Caputo dijo que empezaban los mejores 18 meses de las últimas décadas".
"Para que no entremos en recesión formal, agosto y septiembre tendrían que crecer el 2,9% intermensual cada uno. Una dinámica cada vez más preocupante", señaló el legislador de Ciudadanos Unidos.
En comparación con julio de 2025, ocho de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron caídas. Comercio (-5,1% i.a.) e industria manufacturera (-4,6% i.a.) restaron 1,3 pp, a lo que se sumaron las bajas de construcción (-3,3% i.a.) e intermediación financiera (-3,0% i.a.). Del otro lado, pesca, minería (+8,4% i.a.) y agro (+0,7% i.a.) aportaron 1,0 pp, insuficiente para compensar.
De acuerdo con los datos del Indec, los sectores vinculados con el mercado interno siguen rezagados, mientras el crecimiento queda concentrado, sobre todo, en actividades primarias y exportadoras, con poco derrame sobre el empleo, los salarios y el consumo.
comentar