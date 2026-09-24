Martín Lousteau, sobre la caída de la actividad económica: "Una dinámica preocupante"

El diputado nacional analizó el comportamiento del EMAE. "Lleva una caída del 4,5% desde que el ministro Caputo dijo que empezaban los mejores 18 meses de las últimas décadas", comentó en sus redes sociales.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) sufrió en julio un desplome mensual del 2,9%, el peor registro desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El comercio, la industria manufacturera y la construcción encabezaron el retroceso en el séptimo mes del año.