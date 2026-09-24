Los combustibles aumentarán entre 2% y 5%

Las principales petroleras que operan en la Argentina, con excepción de YPF, comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de naftas y gasoil.
Las principales petroleras, con excepción de YPF, comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles, con diferencias según las regiones del país.
Por el momento, la empresa nacional mantiene el valor en sus surtidores pero no se descarta que se acople a la decisión que ya aplican el resto de las compañías. Que la decisión se haya tomado en la última semana de noviembre hará que el impacto en la inflación sea dividido en dos dos mes.
Con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores. El acuerdo entre petroleras y refinadoras contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$80 a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos.
Al promediar las operaciones de este jueves, el precio del Brent volvió a quebrar los US$100 producto de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.
El precio del barril trepó a US$105 y en consecuencia las petroleras que operan en la Argentina decidieron una nueva suba del precio de los combustibles.
El incremento de los valores de combustibles se da en un contexto de permanentes subas de los precios en las distintas estaciones de servicio de todo el país en momentos de profundas crisis económica en el territorio nacional.
Teniendo en cuenta que un auto de gama media, con una capacidad de entre 50 y 60 litros, el costo total para llenar el tanque va de 100 mil pesos a 150 mil pesos dependiendo del tipo de combustible y la bandera elegida.
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