Los combustibles aumentarán entre 2% y 5%

El precio del barril trepó a US$105 y en consecuencia las petroleras que operan en la Argentina decidieron una nueva suba del precio de los combustibles.

El incremento de los valores de combustibles se da en un contexto de permanentes subas de los precios en las distintas estaciones de servicio de todo el país en momentos de profundas crisis económica en el territorio nacional.

Teniendo en cuenta que un auto de gama media, con una capacidad de entre 50 y 60 litros, el costo total para llenar el tanque va de 100 mil pesos a 150 mil pesos dependiendo del tipo de combustible y la bandera elegida.