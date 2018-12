Laura Alonso teme que Boudou busque fueros: "Esperamos que vuelva a ir preso"

“Más allá de apelar esta decisión, lo que nos queda, es pedirle a la Casación Penal que confirme la pena en un plazo razonable, porque a mí no me extrañaría, si no llega el doble conforme, que el señor Boudou quiera presentarse a las próximas elecciones y ser candidato a algo para buscar fueros”, expresó Alonso.

La funcionaria señaló en diálogo con radio Nacional que “es frustrante ver cómo el tribunal que lo había condenado es el propio que desanda sus pasos”. Y agregó: "Esperamos que Casación confirme la condena de Boudou después del verano y vuelva a ir preso".

“No se entiende lo que hacen, en realidad, muchos abogados defensores, jueces y fiscales, utilizan algunas trampitas de los procesos legales para terminar con estas decisiones que van en contra de lo que dijo el mismo tribunal; generan indignación en la sociedad y le hacen mal a la República”, afirmó en referencia a excarcelación del exfuncionario kirchnerista tras su condena en la causa Ciccone.

De la misma manera, Alonso cuestionó el fallo de Casación que permitió que el ex presidente Carlos Menem, y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo, condenados por sobresueldos, hayan sido habilitados también por ese tribunal para seguir su caso en la Corte Suprema de Justicia.

“Lo mismo pasó en una causa donde Menem y Cavallo están condenados por la propia Casación y, después, es la misma cámara la que los habilita para que vayan a la Corte en el caso de sobresueldos. Es inédito”, calificó en relación a la decisión de la sala 2 de ese tribunal penal, dictada esta semana.

“Estas cosas le hacen muy mal a la República y lo único que logran es no llevar presos a los políticos que todos sabemos que son corruptos”, indicó.

Por eso, pidió que “miremos con la lupa de los medios lo que están haciendo los jueces. La Justicia tiene que avanzar porque tiene las manos libres para hacerlo”.

“En todas las provincias hay jueces que tienen causas de corrupción, y nadie sabe qué están haciendo, probablemente nada; están sentados sobre esas causas esperando que prescriban”, dijo.

Y pidió que “dejen de hacer política y hagan justicia”.

En el mismo sentido, Alonso solicitó que el Consejo de la Magistratura “profundice una auditoría general en algunas causas en particular, porque deja mucho que desear el desempeño de algunos magistrados”.

