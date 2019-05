Sin embargo, pocas horas después, dio marcha atrás y abrió las puertas para continuar con el dialogo con el espacio que compone Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto. “No hubo ruptura; todos los diálogos están abiertos, las puertas están abiertas", remarcó en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, volvió a plantear su deseo de no ir a una interna, algo que lo diferencia de los integrantes de Alternativa Federal. "El candidato tiene que salir del consenso, lo otro es lo de siempre, alguien conduce y le chifla a los demás", afirmó.

En esta línea, el líder de Consenso 19 aseguró que no quiere un "amontonamiento de gente que aspira a ocupar cargos" y que hayan pertenecido a alguno de los polos de la grieta. "Mi límite son quienes están en uno u otro lado de la grieta", dijo. Si bien no dio nombres, todo parece indicar que se refiere al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien fue convocado por Schiaretti.

"Hay un límite con quienes están en el Gobierno o con la ex presidenta, ese camino no ha dado resultados, Argentina es un extraño país que hace 8 años que está paralizado La posición de centro tiene que tener un contenido claro y no simplemente amontonamiento", aseguró el ex ministro de Economía.

"Hace falta un gobierno de unidad nacional, lo central es sumar voluntades, crear un consejo económico y social permanente. Esto no tiene que ver con una interna con gente cuya posición política está más cerca de uno de los dos extremos de la grieta", concluyó.