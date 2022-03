Legisladores del PRO contra la acreditación de supervivencia por parte de jubilados

“Debemos poner en práctica la solidaridad con nuestros personas mayores y el Estado es el responsable de hacerlo”, manifestó Ritondo. Seguidamente agregó: “erradicar prácticas burocráticas e insensibles es un aporte impostergable para vivir en una sociedad más respetuosa y justa”.

Los adultos mayores perjudicados por tener que probar su propia supervivencia

Actualmente, cada dos meses, son los beneficiarios de avanzada edad quienes deben probar su propia supervivencia, lo cual les ocasiona distintos inconvenientes, indicaron los diputados del PRO.

El Estado, al delegar esta responsabilidad en las personas mayores, para que puedan percibir sus haberes o beneficios previsionales, “violenta sus derechos humanos”, advierten los legisladores republicanos, agregaron los legisladores liderados por Ritondo.

Es por eso, concluyeron, que la iniciativa parlamentaria pretende “terminar con una práctica tan extendida como improcedente y abusiva por parte de las entidades públicas y privadas que intervienen en el pago de prestaciones sociales y previsionales”.

Firmaron el proyecto que busca facilitar la vida de los adultos mayores beneficiarios de jubilaciones, pensiones y planes sociales, María Eugenia Vidal, Mercedes Joury, María Lujan Rey, Gabriela Besana y Alejandro Finocchiaro, además de Cristián Ritondo.

ANSES.jpg

ANSES: Los fundamentos de la "Fe de vida para jubilados y pensionados"

De acuerdo con lo informado en el sitio web del ANSES, desde 2022 se deberá realizar el trámite para obtener el certificado de Fe de vida para jubilados y pensionados.

Esto también aplica a todas aquellas personas que son apoderadas, las mismas deberán tener el certificado para cobrar los haberes mensuales. La ANSES necesita verificar que la persona que cobra los haberes tanto de jubilación como de pensión está viva.

Para ello los beneficiarios deberán comprobar que así ocurre y para ello deberán realizar el trámite de manera obligatoria todos los meses.

Este trámite dejó de realizarse cuando apareció la pandemia y ahora el Gobierno anunció que será obligatorio volver a realizarlo.

A partir del 1 de marzo, toda persona que no tenga el trámite de Fe de vida gestionado no puede acceder al cobro de sus haberes. El monto no puede ser utilizado hasta que el beneficiario realice el trámite, por lo que quedará bloqueado.

El organismo informó oportunamente que están trabajando para que los jubilados y pensionados puedan realizar el trámite de manera online.

De esta manera se sigue evitando que se formen colas en los bancos y el beneficiario no tenga que salir de su casa.

En el caso de los bancos, algunos ya posibilitaron realizar el trámite a través de la web o bien con una aplicación. Cabe recordar que para realizar la gestión la persona no deberá pagar nada ya que el trámite es gratuito.

Qué se necesita y cómo hacer el trámite de Fe de vida

Para poder hacer la gestión es necesario tener una tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria donde se cobran los haberes.

También el beneficiario puede activar la huella digital para realizarlo en cualquiera de los tótems que hay en los bancos y oficinas de ANSES. Es importante contactar con el banco para que éste informe sobre las formas de realizar el trámite.

Cada banco puede tener una forma diferente de realizar la Fe de vida, por lo que se debe hablar con el banco de la cuenta en la que se percibe el haber.

Es importante preguntar sobre las formas en las que el banco facilita para realizarlo de manera online y la frecuencia con la que se debe realizar.

A partir de ahí el beneficiario puede elegir la forma que más se adapte a sus necesidades y realizar la gestión. Un detalle importante es que en la página web de ANSES hay una lista de bancos en donde se puede recabar toda la información.