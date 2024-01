Ley Ómnibus: el perro Conan, las coimas y otras chicanas en Diputados

La primera chicana de la función llegó de la mano de la diputada y ex candidata presidencial del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionó duramente al Gobierno por el tratamiento de la ley ómnibus y destacó la ausencia del asesor presidencial Federico Sturzenegger con una referencia a uno de los perros de Javier Milei.

"¿Qué es, otro fantasma como Conan?", criticó la legisladora de izquierda en el inicio del debate del plenario de comisiones, en referencia al perro fallecido del presidente.

Minutos antes, el diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo criticó las acusaciones del presidente de la Nación Javier Milei respecto a supuestas “coimas en el Congreso”.

“A mí ningún presidente me va a tratar de coimero”, espetó el jefe de La Bancaria, quien pidió “a los tres presidentes (de las comisiones) o algunos de los miembros” que "informen si han recibido pedido de coimas”.

image.png Myriam Bregman, en Diputados.

Un rato después, cuando el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, tomó el micrófono y comenzó a hacer una reseña de la historia de la Ley Ómnibus desde su concepción, el diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, pidió la palabra y empezar a formular quejas en voz alta.

La acción fue advertida por el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, quien sancionó la interrupción a los gritos del kirchnerista.

Embed

"No se ponga a gritar si no está en la cancha, tranquilo, pida la palabra. No está bien lo que está haciendo. Los argentinos tienen hambre y usted está gritando como si estuviera en la cancha", retó el cordobés de La Libertad Avanza, a cargo de la presidencia del plenario de comisiones.

Otro momento de alto voltaje se produjo cuando el Procurador General de Tesoro, Rodolfo Barra, osó citar un fragmento de un histórico discurso del ex presidente Juan Domingo Perón.

Visiblemente enojada por lo que consideraba una provocación, la diputada kirchnerista de Unión por la Patria Lorena Pokoik, fue al choque con un grito que se oyó desde el fondo: “Tapate la boca antes de hablar de Perón”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/manujove/status/1744824090408493198&partner=&hide_thread=false La diputada que le grita a Rodolfo Barra “lavate la boca antes de hablar de Perón” es Lorena Pokoik. Ingresó a la Cámara en diciembre de 2023, por Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Antes fue Legisladora porteña. pic.twitter.com/cewbIW7cp8 — Manu Jove (@manujove) January 9, 2024

Tampoco el veterano de mil batallas Leopoldo Moreau quedó conforme con la exposición de Barra, que calificó irónica y peyorativamente de “una introducción a la filosofía del Derecho”.

“No tuvimos un principio muy ordenado en le funcionamiento de este plenario. Desde que escuchamos un funcionario que no sabíamos que función tenía, casi ni siquiera el apellido, hasta una introducción a la filosofía del Derecho, que poco tiene que ver con le tratamiento específico de lo que vamos a tratar aquí”, protestó el legislador de origen radical devenido kirchnerista.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Cristian “Chipi” Castillo le pidió a los diputados radicales, que a través de su titular de bloque, Rodrigo de Loredo, se manifestaron dispuestos a acompañar la Ley Ómnibus (aunque no a libro cerrado), que “nunca más hablen de republicanismo".

“Ni todos los que se llaman PRO que ya se llamaba Propuesta Republicana y ahora se va a llamar Propuesta Monárquica, porque es lo que están defendiendo que es la delegación de poderes y la aceptación de un DNU que es escandaloso”, fustigó el sociólogo trotskista.