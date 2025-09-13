Lisandro Catalán defendió el uso excepcional de los ATN

“Los gobernadores tienen que comprender que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias ni de Nación”, aseguró en declaraciones radiales.

Catalán planteó que la intención del Ejecutivo no es romper puentes, sino abrir canales de entendimiento con los mandatarios. “La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan la razón de esta decisión. Queremos que estos recursos se apliquen con criterios excepcionales y en situaciones críticas, como desastres naturales o emergencias sociales”, explicó.

EL jueves, Catalán junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con tres gobernadores: de Chaco, Leandro Zdero; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Ayer fue el turno del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Esta vez el escenario no fue en la Casa Rosada, sino que fue el funcionario el que jugó de visitante.

En la provincia de Salta, compartí una reunión con el gobernador @GustavoSaenzOK. Tal como señaló el Presidente @JMilei, la intención es jerarquizar la relación institucional con los gobernadores.



Seguimos profundizando los vínculos con las provincias, dialogando sobre la…

En la semana, Sáenz planteó una alternativa para redistribuir los fondos asignados a la provincia: suspender el pago deplanes sociales a los extranjeros que no residen en el país.

Catalán tampoco descartó la posibilidad de que el Gobierno habilite mecanismos alternativos para asistir financieramente a las provincias. “Está en evaluación una línea de crédito. Es una herramienta que podría servir para acompañar a los distritos sin desvirtuar el espíritu de los ATN”, señaló.

En relación con la provincia de Buenos Aires, Catalán remarcó que no existen obstáculos para mantener un vínculo institucional. “Si la idea es conversar por el bien de los bonaerenses, no hay inconvenientes. Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica”, advirtió. En ese sentido, valoró positivamente el diálogo con el ministro de Gobierno Carlos Bianco, especialmente en torno a la cooperación logística que Nación brindó para los comicios provinciales.

El titular de la cartera política también respondió a las críticas formuladas en los últimos días por los gobernadores agrupados en el frente Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Según Catalán, las acusaciones se inscriben en la coyuntura electoral: “Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias”.

Con un discurso que combinó firmeza y apertura al diálogo, Catalán buscó enviar un mensaje doble: por un lado, marcar los límites en el uso de los ATN y respaldar la decisión presidencial; por otro, tender una mano a los mandatarios provinciales para evitar que la tensión política derive en una ruptura institucional en plena campaña electoral.