"Lo más importante es que hoy el pueblo se exprese con toda su fuerza y convicción", pidió el Presidente

El Jefe de Estado, acompañado por la primera dama Fabiola Yañez, arribó al complejo educativo, desde la Residencia de Olivos, a las 9.28 y unos minutos después emitió su voto en la mesa número 69.

Fernández subrayó ante la prensa que “un día de democracia siempre lo celebro. Soy un hombre de Estado de Derecho y un hombre de la Democracia, por lo tanto cada día que la Argentina vota para mí es valioso e importante”, a la vez que agregó: “Mañana es lunes y la Argentina continúa y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta que construyamos”.

Dijo también que “gracias a Dios está bien el tiempo, está todo transcurriendo con tranquilidad, que es lo que más nos importa y lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos. Ese es el objetivo”.

En ese sentido, el mandatario subrayó que se encontraba “muy bien, con muchas ganas de que este día transcurra en tranquilidad y confianza. Y mañana, con toda la fuerza para seguir gobernando y haciendo lo que tenemos que hacer para lo que el país tiene que ser”.

Al ser consultado sobre el diálogo con la oposición, Fernández respondió: “Siempre hemos tenido el diálogo abierto. En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social, por lo tanto el diálogo siempre está abierto, no es nuestro problema. No somos nosotros los que no queremos el diálogo” y finalizó con un mensaje deseándoles “el mejor día para los argentinos y argentinas”.