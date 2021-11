Elecciones legislativas: consultá acá dónde votás

En estas elecciones se definirán quiénes serán los 127 diputados nacionales y los 24 senadores que ingresarán al Congreso a partir del 10 de diciembre.

Urna 2021 mejor.jpg En estas elecciones se definirá la renovación de las Cámaras de diputados y senadores. Archivo.

Vale recordar que quienes no hayan votado en las elecciones primarias (PASO) del 12 de septiembre pasado están habilitados a hacerlo en las generales, aunque ayer venció el plazo para justificar la no emisión del sufragio en las PASO.

Como en la Argentina el voto es obligatorio, quienes no hayan cumplido con su deber cívico ni justificado deberán abonar una multa de 50 pesos, y quienes no lo hagan el 14 de noviembre -y no puedan justificarlo- deberán abonar una multa de 100 pesos.

¿Quiénes están exceptuados de sufragar? Los únicos ciudadanos que están exentos de la obligación de votar, pero si lo desean pueden hacerlo, son los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años, y los adultos mayores de 70.

En las últimas horas la Cámara Nacional Electoral comenzó a publicar una serie de recomendaciones de cara a los comicios del domingo vinculados no sólo a lo sanitario -que se ha flexibilizado bastante respecto de las PASO del 12 de septiembre- sino a la mecánica en general.

A su vez habilitó un número de WhatsApp para que quien no haya chequeado antes de salir de casa dónde debe concurrir a emitir su sufragio lo pueda hacer.