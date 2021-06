No obstante, el referente de centroderecha señaló que tiene intenciones de encabezar una lista de su fuerza política que se mida en las PASO con Juntos por el Cambio, en el marco de una misma coalición electoral.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1404115240250445835 Es el momento de participar en las próximas elecciones para ser Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires para defender las ideas de la libertad. Es una oportunidad histórica para ponerle un freno en el Congreso al populismo y al autoritarismo de los K. #RepublicanosUnidos pic.twitter.com/AI26VxpWI0 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) June 13, 2021

"Tuvimos fuertes discrepancias con la gestión anterior, pero hay un núcleo de ideas y valores donde coincidimos. Las PASO pueden ser una excelente herramienta a nivel local para medir fuerzas y a nivel nacional para construir una fuerza nueva, federal, republicana, que apueste a la inversión, a la generación de empleo genuino y al sector privado y productivo que hoy está agobiado por los impuestazos que les puso este pésimo gobierno", indicó.

Para el presidente del partido Recrear, estas elecciones intermedias son "una oportunidad histórica para la oposición de ponerle un freno en el Congreso al populismo y al autoritarismo que representan los K y La Cámpora".

ADEMÁS:

Elisa Carrió celebró que la UCR postule a Facundo Manes

"Tenemos que hacer un esfuerzo en construir una gran alternativa republicana a nivel nacional que sea muy ampliay que busque representar a los millones de argentinos que hoy están angustiados y temerosos. Hay salida para la Argentina y eso lo vamos a demostrar en los debates y cuando arranque la campaña", aseguró el ex candidato presidencial.

"Me presento (como candidato) porque no estoy dispuesto a resignarme. No quiero que nos convenzan que nuestro país está destinado a ser pobre. Eso es mentira", subrayó.

El dirigente opositor sostuvo que Republicanos Unidos puede hacer "un gran aporte para estas elecciones" y remarcó que se propone"defender las ideas de la libertad y plantearle a la sociedad que hay otro camino para la Argentina".

Republicanos Unidos es una nueva fuerza política que tendrá en este 2021 su bautismo electoral, y que reúne otros dirigentes, muchos declarados “anti política”, como Yamil Santoro (quien sería candidato a legislador porteño), Agustín Etchebarne, Gustavo Segré, Fausto Spotorno, Jorge San Martino, Marina Kienast, Gustavo Lazzari, Manuel Adorni, Luis Gómez, Abril Fernández Soto, Gustavo Semería, Guillermo Smith, Gabriela Malerba y María Rosa Davagnino.