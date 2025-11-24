Los mensajes del arco político por la muerte de Juan José Mussi: "Un prócer del PJ"

Desde Axel Kicillof hasta Cristina Fernández de Kirchner, los principales referentes del peronismo despidieron al intendente de Berazategui, que murió a los 84 años. El recuerdo de su aporte a ese espacio y al distrito que gobernó.
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años, en medio de su sexto mandato al frente de ese distrito bonaerense. La noticia generó tristeza en distintos dirigentes del peronismo, que lo definieron como un "prócer" del justicialismo.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lamentó el fallecimiento del histórico jefe comunal. "Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo", publicó en sus redes.
"Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar", expresó.
El ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, se sumó a las muestras de respeto hacia Mussi. "Militante y prócer del peronismo", resaltó.
Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner elogió la figura de Mussi, que se desempeñó como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante su mandato. "Peronista de toda la vida", destacó la titular del PJ. "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", agregó.
El expresidente Alberto Fernández manifestó que “se fue un gran compañero, un enorme intendente y, sobre todo, una persona excepcional. Berazategui pierde a uno de sus mejores hijos y el peronismo a un militante leal y consecuente”. El exjefe de Estado sumó: “Siempre admiré su lealtad inquebrantable y, sobre todo, esa enorme calidad humana que lo hacía tan especial. Juan José deja un legado imborrable de trabajo y de amor por su pueblo”.
Asimismo, el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, recordó: “Tenía 27 años cuando me enseñaste a acompañar a los Centros de Jubilados en la tarea social. 25 años de sueños y aprendizajes compartidos. Siempre amando a tu Berazategui querido. Se te va a extrañar, Juanjo querido”.
“Con profunda tristeza despedimos al querido Dr. Juan José Mussi, un intendente ejemplar y un peronista de corazón. Se nos fue un grande. El mejor homenaje es acompañar a su familia y compañeros para seguir honrando su legado y sus convicciones”, escribió el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Por su parte, la senadora de UxP, Juliana Di Tulli, publicó en sus redes: "Respeto. Ese hombre entregó su vida a Berazategui y el peronismo está de luto. Hasta siempre, compañero Juan José Mussi”.
Mussi estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, debido a un cuadro pulmonar severo que se agravó en los últimos días y donde “fue atendido por un equipo especializado que hizo todo lo posible”, según informó el municipio en un comunicado.
