Javier Milei reafirma su alineamiento con Israel y recibe a su canciller

El Presidente verá a Gideo Sa'ar, que llegará al país junto con un grupo de empresarios de Medio Oriente. En junio pasado, Milei anunció que la Argentina mudará su embajada a Jerusalén Occidental en 2026.

Después del fin de semana largo en el que creció la cantidad de turistas que viajó por el país, el presidente Javier Milei retomará este martes su agenda oficial en la Casa Rosada. Allí recibirá al canciller de Israel, Gideon Sa'ar, en una nueva señal de alineamiento geopolítico con el gobierno de Benjamín Netanyahu.

En su primera actividad de la jornada, el líder de La Libertad Avanza encabezará la tradicional reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, donde ministros y secretarios repasarán el estado de situación de los principales ejes económicos, políticos y legislativos. Uno de los puntos centrales será “alinear la estrategia parlamentaria” para la aprobación del Presupuesto 2026, un proyecto que el Gobierno nacional considera “fundamental” para consolidar la hoja de ruta económica y fiscal.

A las 11, el Presidente asistirá a la entrega de sables a integrantes de las Fuerzas de Seguridad junto a la flamante titular de la cartera, Alejandra Monteoliva. Y pasado el mediodía, verá a Sa'ar, que llegará al país desde Asunción junto con un grupo de empresarios de Medio Oriente.

El canciller de Israel, Gideon Sa'ar, será recibido por Milei en Casa Rosada.

El funcionario que responde a Netanyahu también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por su par Pablo Quirno, y se entrevistará con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También protagonizará reuniones con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Milei viajó a Israel en junio pasado, donde anunció que la Argentina mudará su embajada a Jerusalén Occidental en 2026 y concretó la firma del Memorándum de Libertad y Democracia en Combate del Terrorismo y el Antisemitismo. El acuerdo, dijo el Presidente, representa un paso clave en la consolidación de los lazos estratégicos entre ambos países y sienta las bases para una colaboración intensiva en materia de Defensa y Seguridad.

“La Argentina e Israel son focos de luz en un mundo oscurecido por las tinieblas. Tenemos que estar hermanados en esta lucha”, subrayó el libertario. ”Esta administración, y muy especialmente este Presidente, afirma el derecho de Israel a la legítima defensa, y nuestra vocación es honrar la amistad histórica que caracteriza a nuestros países y profundizar los lazos culturales, diplomáticos, estratégicos y comerciales que nos unen”, añadió.

Netanyahu le dedicó una frase al presidente argentino: "Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste", aseguró.
Javier Milei y Benjamín Netanyahu, en una imagen que refleja la alianza entre ambos.

Netanyahu, en tanto, destacó el compromiso y la amistad constante que mostró Milei desde su asunción en la Casa Rosada en diciembre de 2023.

En el mismo acto, el canciller Sa'ar anunció la finalización de los procesos administrativos necesarios para establecer un vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires, iniciativa que apuesta a reforzar los vínculos turísticos y culturales entre ambas naciones.

