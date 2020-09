“Esto empieza la semana pasada, cuando son convocados todos los jueces que habían sido trasladados y hay tres jueces que deciden no comparecer”, explicó Lugones, quien consideró que “el punto que se plantea acá es en qué medida ellos pueden estar por arriba de la Constitución”.

El titular del Consejo de la Magistratura se refirió así a la decisión adoptada ayer por la Cámara alta de rechazar el traslado de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que deberán regresar a sus juzgados originales, con el voto unánime del Frente de Todos y ante la ausencia de los interbloques de Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal.

"Ante la obligatoriedad que tenían de presentarse ante el Senado para revalidar su título ellos deciden no hacerlo -insistió Lugones en declaraciones a El Destape radio- y al no presentarse manifiestan su voluntad de no cumplir con la constitución, y por eso no se les da el acuerdo".

Asimismo, Lugones indicó que “es mentira que se los saca por investigar a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Dos de ellos (por Bruglia y Bertuzzi) estaban en la Cámara Federal y ya habían cumplido con lo que era su función y dispusieron que Cristina Kirchner esté investigada”, opinó Lugones.

En relación al juez Castelli indicó que “había sido trasladado de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad y está claro que si es juez natural nadie lo va a apartar de ninguna causa”, en alusión a la investigación conocida como la causa de los cuadernos.

En relación a cómo continuará la situación de estos magistrados, Lugones especuló que “seguramente irán a la Corte por un recurso extraordinario”.

Al ser consultado respecto de qué ocurrirá si los magistrados se niegan a dejar los tribunales que ocupan actualmente indicó que “en ese caso un fiscal podría actuar de oficio al entender que están cumpliendo funciones que no le son propias”.