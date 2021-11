Luis Juez también le pegó a Alberto por sus dichos sobre Córdoba

"¡Qué tipo, por Dios! ¿No lo pueden mantener callado un rato? Pero la verdad es que viniendo de Alberto, para nosotros los cordobeses es un elogio", dijo Juez en diálogo con FM Metro.

"Lo cierto es que pagamos siete veces más cara el agua, la luz y el gas que en el área metropolitana y que pagamos diez veces más caro el boleto de colectivo que en el conurbano bonaerense, esa es la forma con la que nos tratan a nosotros, los kelpers cordobeses", indicó.

Al ser invitado a escuchar el audio de las declaraciones del presidente, Luis Juez declaró al aire con su particular tono humorístico: "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas... ¿Qué querés que te diga? Es Alberto Fernández, seguramente ahora a la siesta pone en duda el audio y además te lo niega, pero bueno, es Alberto Fernández, ¡qué tipo patético, por Dios!"

"Me gustaría llevarlo a él y a Cristina a 'cococho' en un hombro a cada uno para que vean lo que es Córdoba, lo que hacemos, lo que producimos, lo que generamos, la plata que le regalamos para que él reparta planes, heladeras, 'platita'", señaló el dirigente opositor.

"La verdad es que me encantaría que a pesar de lo nefasto y corruptos que son hay gente que creen en el empleo, en el trabajo, en el esfuerzo... La verdad, ¿Qué querés que te diga? Le vamos a contestar el domingo en las elecciones", aseguró.

Consultado acerca de los motivos por los que cree que salieron a la luz estas expresiones a una semana de los comicios, Juez señaló: "Por ahí le tira un centro a (Juan) Schiaretti, pero son dos caras de la misma moneda porque el peronismo gobierna Córdoba hace 23 años".

"Puede haber una doble jugada, pero lo cierto es que no deja de ser ofensivo, agraviante, injuriante, lastimoso, doloroso... pero como como viene de Alberto lo tomamos como un estímulo", finalizó.