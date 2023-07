Lula calificó de "inaceptable" la exigencia de la UE para firmar el acuerdo con el Mercosur

Lula se refirió específicamente a una carta adicional (side-letter) enviada en marzo por la UE en la cual, según el gobierno brasileño, existirían amenazas de sanciones en caso de no cumplir con estándares europeos de cumplimientos ambientales.

"Eso es inaceptable, uno no puede imaginar que un socio comercial tuyo pueda imponer condiciones", aseguró Lula, quien asumirá la Presidencia semestral del Mercosur y tiene como objetivo firmar con la UE el acuerdo que se negoció durante más de dos décadas.

Un entendimiento general fue firmado en 2019 por los países de ambos bloques, aunque no fue ratificado y sigue siendo negociado.

En ese sentido, dijo que será de especial interés la respuesta que prepara el Mercosur para la UE y que la próxima cumbre entre la Celac y los europeos en Bruselas este mes será una "oportunidad" para discutir la carta adicional que irritó a Brasil.

Lula hizo estas declaraciones en el programa Conversación con el Presidente que se emite en los medios públicos brasileños desde Puerto Iguazú, Misiones, en el marco de su participación en la cumbre del Mercosur.

“Quiero tener una presidencia ejemplar del Mercosur. Quiero dedicarme para que, en estos seis meses, podamos incluso cerrar el acuerdo con la Unión Europea y empezar a pensar en otras cosas. Queremos discutir el acuerdo, pero no queremos que nos lo impongan", sostuvo.

Fernández cuestionó la "deuda irresponsablemente pedida y otorgada por FMI"

El presidente Alberto Fernández dijo en la cumbre del Mercosur que se realiza en Puerto Iguazú que "sobrellevamos los efectos de la sequía más grave de los últimos 100 años", en el marco de un "shock climático que acentuó las fragilidades de nuestra economía, ya afectada por la calamidad de una deuda irresponsablemente pedida por un gobierno argentino e irresponsablemente otorgada por el FMI".

Al hablarle a sus pares del Mercosur, el mandatario argentino expresó: "Siempre les agradeceré el acompañamiento que nos han brindado en el marco de una arquitectura financiera internacional muy injusta que preserva las desigualdades en lugar de socorrer a los pueblos en momentos de estrés como el que atravesamos".

"No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado", enfatizó, y exhortó a "integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas sino como exportadores de productos elaborados".

"Hablo de ser parte del mundo global con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan. Nadie puede condenarnos a ser los proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes", advirtió frente a los otros presidentes del bloque.

alberto.jpg

Al dar el discurso inaugural de la cumbre del bloque reunida en Puerto Iguazú, Fernández afirmó que el Mercosur "es sin duda alguna, el proceso de integración más sólido que la América del Sur ha desplegado".

"Una unión que ha evitado que se consoliden corrientes antagónicas entre nuestros intereses. Hemos logrado tener intereses permanentes y son esos intereses los que debemos preservar en favor de nuestros pueblos", remarcó el mandatario ante sus pares del Mercosur.

En relación a la relación con el bloque europeo, Fernández indicó que "Argentina estima que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad" y afirmó que se aspira a que "las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes".