Macri avaló a Vidal para negociar una colectora con Alternativa Federal

Peña explicó que no se trata de una “alquimia” electoral o de un “atajo”, aunque se atajó y aclaró que todavía es una “hipótesis”. "Si al final del día hay más candidatos que apoyen a Vidal y con eso se consolida una decisión de no volver al kirchnerismo, no nos parece que sea un atajo", dijo Peña en LN+.

"Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia. Son dinámicas provinciales que exceden a la dinámica nacional”, se defendió el funcionario.

“En una elección desdoblada parecía más natural y, en una local, parecería más raro pero si con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no me parece un atajo o una discusión que altere la previsibilidad", reiteró.

El problema es que para que esto ocurra, Macri deberá derogar el decreto 259/19, "anti colectoras", que él mismo firmó en abril pasado para impedir que el kirchnerismo y Alternativa Federal se pusieran de acuerdo y llevaran un candidato único en la provincia de Buenos Aires.

El cambio de postura del Gobierno tiene que ver con el escenario adverso que se le presenta a la gobernadora ante la confirmación de la fórmula kirchnerista Axel Kicillof – Verónica Magario.

Desde el oficialismo no descartan que esta estrategia apunte principalmente al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con quien ya hubo algún tipo de negociación. Pero también incluyen al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y al senador rionegrino, Miguel Angel Pichetto.

El plazo para inscribir las alianzas electorales vence el 12 de junio. Antes de esa fecha, si Vidal alcanza un acuerdo, Macri debería derogar el decreto.