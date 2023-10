Macri respaldo a Milei pese a que reconoció que "no lo conocemos"

Macri concedió dos entrevistas -a LN + y a Jorge Lanata (ElTrece)- en las que, además, apuntó contra un sector del radicalismo que se mostró neutral de cara al balotaje, a quienes calificó de perdedores, y afirmó que fue malo que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, haya tomado la presidencia de la UCR.

"El senador Martín Lousteau y Morales son una minoría en el radicalismo y son perdedores. La mayoría de los radicales se han modernizado, no representan el sentir del radicalismo", expresó Macri.

El exmandatario respondió de esta forma a las declaraciones que ambos dirigentes radicales pronunciaron esta semana respecto de la posición que tomarán para el balotaje del 19 de noviembre, donde indicaron que no acompañaran al libertario Javier Milei ni al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Fue malo para JxC que Morales haya tomado la presidencia (de la UCR) pero no vale la pena hablar de ellos", indicó Macri.

Y recordó que el expresidente radical Raúl Alfonsín en 2002 fue al Senado porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales, así que las canas verdes que me sacó a mi ya se las sacó a Alfonsín en su momento.

Además, el referente del PRO reivindicó las ideas más modernas de Don Torcuato de Alvear y Leandro N. Alem, referentes históricos del radicalismo, que también fueron valorados por Milei por contraposición a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín.

"Tenemos incertidumbres"

Respecto del apoyo al candidato libertario en la segunda vuelta, marcó: "Yo no adherí a Javier Milei sino que entendemos cómo funciona un balotaje, es una instancia donde se vota por lo menos malo".

Con la mira en segunda vuelta electoral, en la que el libertario deberá enfrentar a Sergio Massa, Macri cuestionó al actual ministro de Economía, al que acusó de llevar adelante un “capitalismo de amigos”.

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres, porque no lo conocemos, nunca gobernó, pero lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi y las ocho o nueve veces que le hablé nunca me mintió; Massa me mintió siempre".

Embed MAURICIO MACRI EN LN+ | "Milei es una incógnita, pero que puede ser positiva. Del otro lado tenemos a Massa, que representa lo más horroroso del kirchnerismo” pic.twitter.com/QXCIrBKwnE — LA NACION (@LANACION) October 30, 2023

El expresidente ratificó que mi candidata era Patricia (Bullrich), jugué todo lo que tenía para que ella ganara. "Se perdieron las elecciones porque hubo dos propuestas de cambio y consideró que la interna nos perjudicó".

"Nos perjudicó no elegir a dedo un candidato, eso nos desgastó. Especialmente porque una de la propuestas era más vista como de continuidad", señaló sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Y afirmó que "esta visión de la cual hablaba Horacio mucha gente lo vio como un continuismo. Eso debilitó y le dio lugar más amplio a Javier Milei para expresar su propuesta radical de cambio".