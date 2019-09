Macri: "Si la Justicia no es independiente no es Justicia"

"Si la Justicia no es independiente no es Justicia", expreso el Jefe de Estado. Lo hizo en una confencia junto al ministro de Justicia Germán Garavano. Además sostuvo que "necesitamos un cambio en serio y no un parche”.

ADEMÁS

Macri: "El narcotráfico pretende quedarse con el poder real"

Garavano aseguró que la iniciativa es “histórica” y destacó que la política que impulsó el Jefe de Estado durante su gestión es “clara” y destinada a “agilizar los procesos judiciales” en le marco de la iniciativa de Justicia 2020, la plataforma judicial participativa, mientras destacó que hay un ante proyecto de la ley penal y del código juvenil penal

Del acto realizado en el Salón Blanco participaron además, miembros del Poder Judicial de la Nación, jueces federales, provinciales, legisladores y representantes de ONGs.

También asistieron los integrantes de la comisión redactora que trabajó en la elaboración del proyecto, que será enviado al Congreso de la Nación.