Milei cumplió 56 años entre avances en Diputados y críticas de la Iglesia

El Presidente regresó de España mientras el oficialismo celebraba sus victorias legislativas. La recesión económica, las disputas en La Libertad Avanza y los cuestionamientos del arzobispo de Córdoba marcaron el escenario político.
Javier Milei regresó de España este miércoles, el día de su cumpleaños número 56, en medio de un escenario atravesado por la recesión económica, las internas dentro de La Libertad Avanza y las críticas de la Iglesia. El oficialismo, sin embargo, tuvo motivos para celebrar tras conseguir avances legislativos en una extensa sesión de la Cámara de Diputados, donde los dirigentes libertarios le cantaron el feliz cumpleaños durante la madrugada.
El avión presidencial ARG-01 aterrizó en Aeroparque a las 8:31 horas, después del viaje del mandatario a España. Su regreso coincidió con una jornada de triunfos parlamentarios para el Gobierno, aunque también con dificultades para ordenar la mesa política que coordina su hermana, Karina Milei, y con nuevos cuestionamientos por la situación económica y social.
En Diputados, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que volvió a impulsar después del fallo de la Corte Suprema que derogó la ley de tierras y suspendió el DNU 70/2023. La votación representó uno de los principales avances de la jornada para el Gobierno, que buscó capitalizar el resultado tras más de 15 horas de sesión. También aprovecharon para cantarle el feliz cumpleaños en un video para el presidente con su hermana Karina a la cabeza.
Otro de los temas centrales fue el proyecto de una nueva ley de Discapacidad, que avanzó en el Congreso y generó cuestionamientos de sectores críticos, que la compararon con una iniciativa de emergencia promovida por el peronismo. En cambio, el proyecto vinculado con la morosidad regresó a comisión, aunque conservó su estado parlamentario, lo que deja abierta la posibilidad de continuar su tratamiento.
Los resultados legislativos contrastan con los indicadores económicos que enfrenta la administración libertaria. La actividad registró un crecimiento mensual de apenas el 0,1% y una caída interanual del 1,7%, cifras que alimentan las preocupaciones por la recesión. En ese contexto, economistas como Ades, Arriazu y Malamud advirtieron sobre los riesgos de la política monetaria y la necesidad de establecer un rumbo macroeconómico estable.
Las tensiones también reaparecieron dentro del espacio oficialista, con cruces públicos entre dirigentes y mensajes ásperos en las redes sociales. Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, cuestionó a Alberto Benegas Lynch (h) y a Martín Menem, en una nueva muestra de las disputas entre referentes libertarios y sectores cercanos al entorno presidencial.
A las diferencias internas se sumaron las críticas de la Iglesia por las declaraciones de Milei sobre las personas que no llegan a fin de mes. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, cuestionó el planteo del Presidente y defendió a quienes atraviesan dificultades económicas. “Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente”, afirmó.
El escenario también está marcado por los cuestionamientos al tono de algunas intervenciones públicas del mandatario, incluidos sus comentarios sobre la religión y el islam. Las respuestas de referentes religiosos se sumaron a un clima de mayor negatividad en la opinión pública, mientras el Gobierno busca sostener su agenda política y económica.
En paralelo, la falta de consensos dentro de la mesa política representa otro desafío para el oficialismo. La senadora Patricia Bullrich llamó a alcanzar acuerdos y no descartó una candidatura, en un contexto en el que las diferencias internas conviven con la necesidad de construir apoyos para las iniciativas del Gobierno.
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