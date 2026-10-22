Milei cumplió 56 años entre avances en Diputados y críticas de la Iglesia

Los resultados legislativos contrastan con los indicadores económicos que enfrenta la administración libertaria. La actividad registró un crecimiento mensual de apenas el 0,1% y una caída interanual del 1,7%, cifras que alimentan las preocupaciones por la recesión. En ese contexto, economistas como Ades, Arriazu y Malamud advirtieron sobre los riesgos de la política monetaria y la necesidad de establecer un rumbo macroeconómico estable.

Las tensiones también reaparecieron dentro del espacio oficialista, con cruces públicos entre dirigentes y mensajes ásperos en las redes sociales. Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, cuestionó a Alberto Benegas Lynch (h) y a Martín Menem, en una nueva muestra de las disputas entre referentes libertarios y sectores cercanos al entorno presidencial.

Encuentro, debate y selfie del grupo más cercano a Milei.

A las diferencias internas se sumaron las críticas de la Iglesia por las declaraciones de Milei sobre las personas que no llegan a fin de mes. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, cuestionó el planteo del Presidente y defendió a quienes atraviesan dificultades económicas. “Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente”, afirmó.

El escenario también está marcado por los cuestionamientos al tono de algunas intervenciones públicas del mandatario, incluidos sus comentarios sobre la religión y el islam. Las respuestas de referentes religiosos se sumaron a un clima de mayor negatividad en la opinión pública, mientras el Gobierno busca sostener su agenda política y económica.

En paralelo, la falta de consensos dentro de la mesa política representa otro desafío para el oficialismo. La senadora Patricia Bullrich llamó a alcanzar acuerdos y no descartó una candidatura, en un contexto en el que las diferencias internas conviven con la necesidad de construir apoyos para las iniciativas del Gobierno.