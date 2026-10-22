Milei defendió su gestión: "La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia"

El Presidente también aseguró que esas dificultades están contempladas en las mediciones oficiales de pobreza. “No es que no entendamos que las personas pasan privaciones, eso está contemplado en el 32% de pobreza”, expresó. Luego insistió en que, pese a los indicadores negativos, la situación actual representa una mejora respecto del escenario previo a su llegada al poder.

Milei admitió que “los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes”, aunque volvió a destacar los cambios que, según su evaluación, impulsó su administración. “Soy el primer presidente que baja la inflación”, afirmó. Además, sostuvo que cumplió con su objetivo de reducir la pobreza y destacó la política de seguridad contra el narcotráfico, con especial énfasis en Rosario, donde aseguró que su Gobierno sacó “a patadas a los narcos”.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario apuntó contra el kirchnerismo y acusó a sus dirigentes de buscar el poder para obtener beneficios personales. “Quieren conseguir el poder porque lo que les importa es robar y tienen a la líder de la banda presa”, declaró en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

El jefe de Estado también rechazó las críticas sobre su relación con otros poderes y afirmó que no interfiere en el Congreso ni en la Justicia. “Yo no polarizo ni hago cálculos políticos. De hecho, yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo”, sostuvo. Además, manifestó confianza en el respaldo electoral al oficialismo: “Los argentinos no van a votar para atrás, yo estoy súper confiado”.

Consultado sobre la visita del papa al país, prevista del 8 al 11 de noviembre, Milei confirmó que el Gobierno trabaja con la posibilidad de recibirlo.“Seguimos trabajando con la hipótesis de que el Papa viene, nosotros estamos trabajando para recibirlo, todos los indicadores muestran que estaría viniendo”, aseguró.

Por último, el Presidente se refirió a las versiones sobre una posible candidatura presidencial de Patricia Bullrich en 2027. Ante la consulta de Jonatan Viale sobre las aspiraciones de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, respondió que era cierto lo que se decía, pero descartó que la exministra de Seguridad abandone el oficialismo para competir por su cuenta. Milei atribuyó esas versiones a una “elucubración del círculo rojo” y afirmó que ese sector siente “un profundo desprecio” por él porque, según dijo, les quitó negocios. Para despejar dudas sobre su vínculo con Bullrich, concluyó: “¿Cómo va a estar en capilla? Tengo una importante sintonía con la doctora Bullrich”.