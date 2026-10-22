Milei defendió su gestión: "La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia"

El Presidente reconoció que persisten la pobreza y la indigencia, pero aseguró que los indicadores mejoraron desde el inicio de su mandato.
El presidente Javier Milei defendió este jueves su gestión económica y reconoció que persisten dificultades sociales, aunque sostuvo que la situación actual es mejor que la que recibió al asumir. “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”, afirmó durante una entrevista con Radio Rivadavia, el día de su cumpleaños.
“Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”, señaló el mandatario al justificar su evaluación de la economía argentina.
Durante la entrevista, Milei volvió a cuestionar las mediciones sobre las personas que no llegan a fin de mes y apuntó contra los periodistas que critican al Gobierno y los encuestadores. Sobre el análisis que abordó esa problemática, sostuvo que no estaba enojado con la consultora, pero calificó sus conclusiones como “una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”.
“Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás 10 días sin comer ni beber? Y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene”, planteó. En esa línea, reconoció que las familias pueden atravesar restricciones y privaciones, pero cuestionó la reacción de los periodistas ante sus declaraciones.
El Presidente también aseguró que esas dificultades están contempladas en las mediciones oficiales de pobreza. “No es que no entendamos que las personas pasan privaciones, eso está contemplado en el 32% de pobreza”, expresó. Luego insistió en que, pese a los indicadores negativos, la situación actual representa una mejora respecto del escenario previo a su llegada al poder.
Milei admitió que “los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes”, aunque volvió a destacar los cambios que, según su evaluación, impulsó su administración. “Soy el primer presidente que baja la inflación”, afirmó. Además, sostuvo que cumplió con su objetivo de reducir la pobreza y destacó la política de seguridad contra el narcotráfico, con especial énfasis en Rosario, donde aseguró que su Gobierno sacó “a patadas a los narcos”.
En otro tramo de la entrevista, el mandatario apuntó contra el kirchnerismo y acusó a sus dirigentes de buscar el poder para obtener beneficios personales. “Quieren conseguir el poder porque lo que les importa es robar y tienen a la líder de la banda presa”, declaró en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
El jefe de Estado también rechazó las críticas sobre su relación con otros poderes y afirmó que no interfiere en el Congreso ni en la Justicia. “Yo no polarizo ni hago cálculos políticos. De hecho, yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo”, sostuvo. Además, manifestó confianza en el respaldo electoral al oficialismo: “Los argentinos no van a votar para atrás, yo estoy súper confiado”.
Consultado sobre la visita del papa al país, prevista del 8 al 11 de noviembre, Milei confirmó que el Gobierno trabaja con la posibilidad de recibirlo.“Seguimos trabajando con la hipótesis de que el Papa viene, nosotros estamos trabajando para recibirlo, todos los indicadores muestran que estaría viniendo”, aseguró.
Por último, el Presidente se refirió a las versiones sobre una posible candidatura presidencial de Patricia Bullrich en 2027. Ante la consulta de Jonatan Viale sobre las aspiraciones de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, respondió que era cierto lo que se decía, pero descartó que la exministra de Seguridad abandone el oficialismo para competir por su cuenta. Milei atribuyó esas versiones a una “elucubración del círculo rojo” y afirmó que ese sector siente “un profundo desprecio” por él porque, según dijo, les quitó negocios. Para despejar dudas sobre su vínculo con Bullrich, concluyó: “¿Cómo va a estar en capilla? Tengo una importante sintonía con la doctora Bullrich”.
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