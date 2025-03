Manuel Adorni será candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza

El propio funcionario había dicho en entrevistas durante los últimos días que no tenía problema en competir si el Presidente se lo pedía: “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, dijo en diálogo con TN.

Adorni irá acompañado, dejaron trascender, por una funcionaria del Banco Nación, y por el titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pajocz. También será candidato Yamil Santoro.

El vocero es el preferido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la armadora de las listas porteñas y titular del espacio, en las vísperas del cierre de listas.

La primera disputa electoral entre LLA y el PRO

En la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei tiene en claro que en los comicios de mayo se disputará algo más que las bancas a la legislatura, saben que se tratará de la primera disputa del oficialismo con el PRO, donde medirán sus fuerzas en territorio adverso. El resultado inclinará la cancha para negociar las elecciones a nivel nacional.

Para eso, Adorni, pese a su voluntad, deberá anteponer sus deseos a la necesidad y será el que compita por abultar el caudal de votos violetas que podrían fugarse si el expulsado Ramiro Marra decide presentarse con lista propia.

Tras la confirmación de este medio, influencers libertarios de la talla del Gordo Dan anunciaron la determinación que tomó la menor de los Milei. "MANUEL ADORNI CANDIDATO POR LLA EN CABA. FELICITACIONES", sostuvo a través de su cuenta de X.

Embed MANUEL ADORNI CANDIDATO POR LLA EN CABA



FELICITACIONES @madorni pic.twitter.com/uy5Odpy4py — DAN (@GordoDan_) March 27, 2025

Las alianzas del peronismo y el PRO

Las alianzas porteñas aceleran las definiciones de candidaturas de cara a las elecciones del 18 de mayo con el domingo como fecha límite, y empiezan a despejarse algunas incógnitas.

La enorme dispersión en la centroderecha ex cambiemita y en la derecha libertaria favorece a Leandro Santoro, quien partiría como favorito encabezando la lista de "Es Ahora Buenos Aires", el sello con el que Unión por la Patria busca renovarse en la política porteña.

Con Santoro firme en la parte superior de la boleta, la duda aparece en los 6 o 7 casilleros con puestos expectables. Uno de los que se menciona es al dirigente social y panelista televisivo Alejandro "Pitu" Salvatierra.

Pero también se está negociando un acuerdo de unidad con Juan Manuel Abal Medina, quien inscribió a la alianza Seamos Libres pero podría aparecer en los primeros puestos de "Es Ahora Buenos Aires".

De esa manera, se evitaría una fuga de votos peronistas. Lo que no podrá evitar el kirchnerismo es la competencia que le plantea la lista de "Principios y Valores" del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien aclaró que de ninguna manera votará a un "radical" (en referencia a Santoro) y por eso postula al coreano Alejandro Kimcomo primer candidato a legislador porteño.

Mientras que el PRO recién revelará sus cartas el domingo, pero empieza a recortarse como principal opción el ministro de Salud Fernán Quirós, quien este miércoles levantó especulaciones al salir al cruce de su ex jefe político Horacio Rodríguez Larreta: "La Ciudad no tiene olor a pís".

"Creo que se van a definir por él. Es el que mejor mide", dicen fuentes del Gobierno porteño a las que la agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

No obstante, otro sector del partido amarillo, más cercano a Mauricio Macri, piensa que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal es la que mejor mide y harán un último esfuerzo para convencerla.

La actual diputada nacional aceptó ser designada jefa de campaña pero aclaró varias veces que no quiere ser candidata a legisladora de la Ciudad. No hay nada cerrado aún y se espera que el PRO recién anuncie a su equipo completo de candidatos por la alianza "Buenos Aires Primero" el próximo domingo, el mismo día del cierre de listas.