Marcela Pagano denunció penalmente a Fabiola Yáñez

A través de su cuenta de X, la legislador de La Libertad Avanza (LLA) señaló: "Gracias a la Ministra @PatoBullrich la justicia levantará la custodia de Fabiola Yáñez. En este sentido presenté una denuncia para que se investigue si usaba a los custodios -que pagamos todos los argentinos- de choferes personales y no para brindarle seguridad (tal cual difundieron varios medios). No más privilegios, no más casta".

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal Número 7, que deberá investigar si Yañez cometiò el delito de "malversaciòn de caudales públicos", artículos 260 y 263 del Código Penal de la Nación.

Patricia Bullrich activó el pedido de retiro de custodia de Fabiola Yañez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió de forma rápida y directa al pedido del presidente Javier Milei a través de su cuenta de X sobre el pedido del mandatario de retirarle la custodia policial la exprimera dama Fabiola Yañez deke de tener custodia en España, país donde reside, en medio de su disputa legal con el ex mandatario Alberto Fernández por supuesta violencia de género.

"Presidente, ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia", escribió la funcionaria republicando el mensaje del mandatario.

La declaración refleja un alineamiento total con el pedido presidencial y deja en claro su disposición para actuar con celeridad en el asunto.

