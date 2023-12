Marcha piquetera: manifestantes cambiaron su plan por el protocolo anti-piquetes

Según precisaron sus convocantes, la cabecera central se ubicará en Diagonal Sur y Belgrano con “el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el gobierno nacional y su Ministra Patricia Bullrich”.

Tras el anuncio del Protocolo de Mantenimiento de Orden Público los piqueteros informaron la suspensión de la salida desde el Congreso de la Nación y detallaron que la cabecera central, saldrá de Diagonal sur y Belgrano, y una segunda, de Florida y Diagonal Norte.

Los organizadores también decidieron no llegar a CABA en micros escolares, que ya estaban preparados ante la certeza que serían detenidos. Se movilizan en transporte público: colectivos, trenes y subterráneos, pero sin remeras palos para pancartas y mochilas con piedras como solía ocurrir hasta ahora.

Belliboni, referente de la Unidad Piquetera y líder del Polo Obrero llegó desde la Línea C de subterráneo a Constitución. Dialogó con los medios y a las 16 encabezará la columna principal.

El dirigente piquetero anunció además que habrá menores en la marcha. “La patria potestad la tienen los padres, no Patricia Bullrich”, desafió.

Solano-Belliboni.jpg Eduardo Belliboni y Gabriel Solano llegaron al centro porteño en Subte. Captura.

"Con el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich, suspendemos la salida de Congreso y la movilización saldrá de dos puntos a las 16: la cabecera central, de Diagonal Sur y avenida Belgrano, y la otra cabecera, de Florida y Diagonal Norte", informaron los organizadores esta tarde.

“Te van a echar, gil de lechería”, le dijo Belliboni a un periodista

El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni atacó a un periodista durante el inicio de la marcha piquetera, en momentos en que llegaron a la estación de transbordo de Constitución para, desde allí, movilizarse hacia la Plaza de Mayo.

“Te van a echar, gil”, le gritó el dirigente al cronista, luego de que lo interpelara sobre los motivos de la protesta. Además, quedó registrado cuando golpeó el micrófono de la señal de TN.

“Vamos a concentrarnos en Belgrano y Diagonal Sur y de ahí vamos a marchar por la calle, como se hace en todas las manifestaciones en todo el mundo. Patricia Bullrich: las movilizaciones de más de 5 mil personas lógicamente se hacen por la calle. Vamos a marchar a Plaza de Mayo y vamos a denunciar este ajuste que - no nos va a afectar a nosotros que vamos a estar en la plaza- los va a afectar a todos ustedes”, expresó Belliboni señalando a los periodistas que se acercaron a Constitución.

BELLIBONI.mp4

En ese momento, un periodista de TN le preguntó: “¿Usted cree que la gente no sabe lo que iba a hacer este Gobierno? Porque en las elecciones ganaron ampliamente”. “No tengo la menor idea, te digo lo que pienso yo. Dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta y la casta está en el Gobierno y el ajuste en el pueblo”, respondió el líder del Polo Obrero.

“Milei dijo cinco veces que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. No me digas que votó el ajuste el pueblo, lo que votó la gente es el ajuste a la casta. Y la casta está en el Gobierno y el pueblo está cagado de hambre”, insistió Belliboni con un fuerte tono de voz elevado, enfrentando al mismo periodista.

El cruce siguió con el cuestionamiento al aumento del boleto, que se efectuará el mes que viene con la quita de subsidios, y el rol que tuvieron los movimientos sociales durante el Gobierno de Alberto Fernández.

El cruce entre Belliboni y el movilero subió de tono hasta que el dirigente social le golpeó el micrófono. “Tomatelá, gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, gil. Gil de lechería”, remató.