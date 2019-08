El contrapunto se produjo en el programa Intratables (América) y casi como avizorando lo que podía ocurrir, fue la propia Vidal quien se anticipó a la consulta de Brancatelli y manifesto: "Qué miedo que usen la respuesta".

"Quiero que me diga si sí o no. ¿Vidal es Macri? ¿Por qué esconden a Macri?", preguntó el panelista, ante lo cual la mandataria bonaerense y una de las figuras fuertes del frente Juntos para el Cambio respondió: "Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un Hada Virginal, Vidal es Vidal, es un mujer que gobierna por primera vez la Provincia de Buenos Aires, y al que no le gusta que se la banque", sostuvo con vehemencia.

en la misma tónica, y ante la insistencia del periodista, en torno a una presunta orden de no mostrar el cuerpo de la boleta donde aparece el jefe de Estado, Vidal apuntó: “Mirá si alguien va a votar por cómo le dan la boleta doblada. Es un disparate. La gente sabe que elige, no subestimemos a los bonaerenses”.

Al referirse a su relación con el presidente, explicó: “Lo conozco a Macri, hace 16 años que trabajo con él. Sería difícil pensar que lo podemos esconder, todo el mundo sabe que somos un equipo”.