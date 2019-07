"Los bonaerenses nos habíamos acostumbrado a rutas inseguras, con baches, pozos que se llenaban de agua, a ver accidentes todo el tiempo. En 2015 dijimos basta. Nos merecemos vivir mejor, viajar mejor, tener mejores caminos para nuestra producción", expresó Vidal al recorrer junto al presidente Mauricio Macri la ruta provincial 51, a la altura de la ciudad de Olavarría.

Vidal destacó que esa ruta "es una de las más importantes de la provincia, la ruta 51, que nos atraviesa de norte a sur, une los puertos de Ramallo a Bahía Blanca y atraviesa 16 partidos bonaerenses y por ella circulan 2 millones y medio de toneladas de granos". "Un camionero de San Antonio de Areco con el que recorrí la ruta me decía °esta vez la hicieron a nuevo, no taparon los baches° y esta ruta es un símbolo de cómo hay que hacer las cosas, no tapándolas y esperando que aparezca el siguiente poco", graficó.

La gobernadora bonaerense remarcó que "en estos años hicimos junto al Gobierno Nacional más obras viales que lo que hizo la gestión anterior en ocho. Las rutas 8, 5, 7, 29, 67, 70, la 88 y la ruta del Cereal, entre tantas otras. Mejoramos 5.900 kilómetros de rutas que más que cemento nos demuestran que podemos vivir mejor".

Precisó que durante su gestión "hicimos intervenciones en 17 rutas. como la ruta del Cereal que espero 25 años por obras; la ruta 67 que esperó 40 años; la ruta 70, que espero obras estructurales por 20 años y hay 11 rutas más donde todavía estamos trabajando". "Asfaltamos más de 13 mil cuadras, donde cambiamos la vida de la gente que debía salir en medio del barro, donde no entraban ni la ambulancia ni los remises y hay mucho por hacer", aseguró.

Y, remarcó que "Mauricio (Macri) y yo queremos seguir trabajando juntos para que más cosas como estas sigan pasando".