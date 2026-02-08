En plena auditoría del FMI, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

La reunión se dio en el marco de los trabajos del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico, cuya agenda para 2026 fue uno de los ejes del diálogo. Tras el encuentro, Sturzenegger aseguró que “los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países” y sostuvo que la conversación estuvo centrada en definir los lineamientos de trabajo del comité para el próximo año.

Georgieva, por su parte, calificó como “excelente” el intercambio con el funcionario argentino y explicó que analizaron la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, además de la aplicación concreta de los debates del FMI en los países miembros. Ambos mensajes fueron difundidos a través de la red social X.

Embed Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC! https://t.co/HXjKD6LPZz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 8, 2026

Segunda revisión del FMI

El encuentro se produjo en paralelo al inicio formal de la segunda revisión del programa económico argentino. Un equipo técnico del Fondo, encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, ya se encuentra en Buenos Aires para evaluar el desempeño del plan hasta fines de 2025.

La auditoría del FMI se concentra en dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En el frente fiscal, el Gobierno logró superar el objetivo acordado. El superávit primario alcanzó el 1,4% del PBI, por encima de la meta del 1,3%, aunque quedó por debajo de la expectativa oficial, que apuntaba al 1,6%.

Acumulación de reservas

Más complejo es el panorama en el frente externo. La acumulación de reservas no alcanzó el nivel comprometido y obligará al Gobierno a solicitar un waiver por el incumplimiento.

Según estimaciones privadas, el desvío rondaría los US$11.000 millones, aunque desde el Ejecutivo destacan que el Banco Central retomó las compras de divisas a comienzos de 2026 y ya habría sumado cerca de US$1.300 millones.

Si la Argentina supera la revisión -algo que en el Gobierno dan prácticamente por descontado-, el FMI habilitará un desembolso de US$1.000 millones, clave para reforzar las reservas en un contexto de transición del programa económico.

La revisión coincide además con la discusión por la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), otro de los compromisos asumidos por el país ante el Fondo, en un momento en el que el Gobierno busca consolidar su programa de reformas estructurales y profundizar la agenda de desregulación como uno de los pilares de su estrategia económica.