Más ácidos que nunca: el kilo de limones cuesta hasta 7.000 pesos / Por Esteban Fraboschi

Un relevamiento de Popular comprobó el incremento en el valor de los limones y las razones detrás de esta suba. El kilo había pasado de $1.500 en octubre a casi $3.000 en noviembre. Y ahora registró un nuevo avance por encima de la dinámica inflacionaria, lo que genera preocupación en el sector. De hecho, algunos comerciantes evitan adquirir los cajones de este cítrico, porque saben que sus clientes no lo comprarán en las cifras que cuesta estos días.

"El limón va a tener este precio hasta principios de abril, ya que el cítrico producido por las plantaciones durante el invierno tuvo que tirarse. Salía 200 pesos el kilo al por mayor, incluso hasta el mes de octubre. No se pudo cosechar y se mantuvo la fruta en la planta. Tampoco se vendió a las fábricas, porque están atoradas y tienen stock para dos años", explicó Claudio Muollo, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires (Combaires), al ser consultado por este medio.

"Lamentablemente, no se pudo hacer las labores de poda, limpieza, cura y abono para que pueda producir lo poco que puede desarrollarse en el verano. Esa es la consecuencia del precio de los limones en este momento", puntualizó Muollo. "Nuevamente, en el mes de abril valdrá 200 pesos el kilo y vamos a tener que tirarlo, porque este año no se podrá exportar. Vamos a tener que afrontar altos costos en cajas de cartón y fletes, entre otras cosas, con un dólar muy bajo en el país", agregó.

limones2.webp La mayor parte de la producción de limones se concentra en Tucumán.

El ciclo productivo del limón en el país abarca desde abril hasta septiembre. Una pequeña parte —alrededor del 10%— queda para abastecer el mercado interno durante noviembre, diciembre y hasta marzo. Sin embargo, las heladas severas de 2024 afectaron este cítrico. La escasez generó, además, fenómeno inusual a nivel local: el ingreso de limones importados desde Egipto y Chile.

La Argentina, vale destacar, tiene uno de los principales clústeres de limones del mundo. El 90% de la producción se concentra en Tucumán y el resto, en Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Misiones y Buenos Aires. En los últimos años, se perdieron unas 15.000 hectáreas de cultivo, debido a la caída de los precios internacionales para sus derivados.

En Tucumán, por ejemplo, la superficie implantada con limón comprendía unas 47.000 hectáreas, con una tasa positiva de implantación. Sin embargo, desde 2022 comenzó a registrarse una tendencia decreciente, que incluye la extracción de plantas y el abandono de muchas quintas cítricas. Así, decayó a 42.000 hectáreas en la actualidad. Y en todo el NOA se pasó de 60.000 hectáreas a unas 45.000.

La baja de producción no sólo se dio Tucumán, sino también en Corrientes. "Los problemas de sequía afectaron mucho a las plantaciones. Este año, en particular, una ola de calor en agosto quemó las flores, lo que perjudicó la cosecha", explicó Miguel Rosbasco, productor de esa provincia. "Comparado con lo habitual, ahora hay muy pocos limones en el mercado. Esto no significa que los productores estén ganando mucho, sino que la oferta es muy limitada", describió.

limones3.jpg El limón fue la fruta que más aumentó durante diciembre.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al que accedió Popular, el limón fue la fruta que más aumentó durante diciembre pasado, al registrar una suba del 20,7% en el Mercado Central de Buenos Aires. En la variación interanual, el incremento se ubicó en el 254%, muy por encima del 118% con el que se calcula que cerrará 2024 el dato del Indec.

Para José Carbonell, presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), "el precio de los limones subió porque bajó mucho la oferta. Venimos de seis años de crisis por la caída de los precios y 2024 ha sido el peor de todos", evaluó el dirigente empresarial. Y completó: "Esperemos que hayamos tocado fondo"