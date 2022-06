Mauricio Macri criticó con inusual dureza al Gobierno

Macri dio el discurso de apertura de una reunión regional de laFundación Pensar, que pertenece al PRO, realizada este en la provincia de Salta, donde anticipó que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en 2023 va a ser “duro” y “muy difícil”.

"Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina", propuso. Y sentenció: "Si no generamos una percepción de cambio profundo (en el mundo) no hay inversiones ni empleo”.

Como parte de su visión estratégica, Macri indicó que uno de las principales políticas de Estado debe apuntar a la educación. “No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar”, sostuvo.

El expresidente -que fue derrotado en 2019 por el Frente de Todos- también opinó sobre la seguridad y el derecho de propiedad. "Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad", sostuvo el exmandatario.