Mauricio Macri dejó un mensaje conciliador para el futuro

Este lunes ha sido un día de despedidas: se pudo ver por los pasillos de Casa de Gobierno a distintos funcionarios -hasta Marcos Peña subiendo las escalares del segundo piso para saludar a funcionarios de Jefatura de Gabinete-, que cerró Macri al hablar ante los empleados de la sede gubernamental en un pequeño escenario armado en el Patio de las Palmeras.

Pasadas las 9.30 el presidente había encabezado su última reunión de gabinete en el Salón de los Científicos: estuvieron todos los ministros, el senador Federico Pinedo -que termina mandato mañana también- no así el otro legislador habitué a estas reuniones, como Emilio Monzó, quien ya rompió con el macrismo de pura cepa. La sorpresa fue el regreso de la vicepresidenta Gabriela Michetti, algo desplazada de los últimos encuentros encabezados por el jefe de estado.

En un gesto similar al de su asunción, Macri concurrió a la Sala de Periodistas de Casa Rosada para saludar. En breve contacto, evitó hablar de la crisis económica y en cambio describió como su mayor logro ‘haber transmitido "paz y libertad a todos los argentinos, que es desde el lugar que uno puede crecer". Llegó acompañado por Peña, Fulbio Pompeo (Asuntos Estratégicos) y Jorge Grecco (Comunicación Pública).

En principio, el hoy mandatario saliente dijo que, tras pasarle los atributos de mando a Alberto Fernández en el Congreso, "me iré a mi casa ahí en Malvinas Argentinas donde paso todos los fines de semana desde el principio porque me pareció que siempre tenía que tener contacto con mi vida real, que tengo desde hace muchos años", y sostuvo que se tomará un descanso porque "también es bueno no abusar. Si no me mató el estrés de este trabajo, especialmente desde abril del año pasado (la corrida cambiaria que terminó en la megadevaluación) para que me restablezca".

Al hacer referencia a la ceremonia de hoy, dijo esperar "que sea con el mismo respeto que hicimos esta transición, que ha sido histórica. La ceremonia de ayer en (la Basílica de) Luján. Tendré que poner la banda, momento simbólicamente importante aunque lo importante es que arranca un nuevo periodo en la Argentina que tendrá sus mensajes, sus propuestas y trataremos de, como dije en esta fiesta de despedida acá (por el sábado) que guardare para toda la vida, vamos a tratar después de mucho tiempo de tener una oposición constructiva, que siento que tenemos todos en Juntos por el Cambio, defendiendo las libertades, la república y realmente queremos que este proceso de cambio continúe". Casualmente al mediodía compartió un almuerzo con referentes de la coalición, como los radicales Mario Negri y Gerardo Morales o los "lilitos" Maxi Ferraro o Juan Manuel López.

Al ser consultado sobre si deseaba liderar la oposición, Macri dijo que "estoy comprometido con millones de argentinos que han votado y especialmente después de esas marchas increíbles que son imposibles de procesar. Trataré de ayudar a coordinar, hay que ser más humildes...". Con estas declaraciones, el fundador del PRO intentó no irritar a referentes del espacio, como el radical Alfredo Cornejo, que seguirá presidiendo su partido.

Sí se mostró dispuesto a colaborar con Alberto Fernández, en especial en las relaciones "con el mundo, que en 5 años no es el mismo, hemos tenido un capital de relaciones".

Al ser consultado por este diario si en marzo próximo tendría previsto desembarcar en una nueva fundación, Macri sostuvo que "vamos a estar tratar de coordinar Juntos por el Cambio", como un gesto hacia la continuidad de la ahora coalición parlamentaria. Por último, tuvo tiempo para felicitar a la comisión directiva ganadora en Boca Juniors: "Lo más importante es Boca, que hoy está muy bien. A veces ganás campeonatos, a veces perdés finales".

Por su parte, Peña adelantó que tomará vacaciones en las próximas semanas junto a su familia. Y al ser consultado por este medio sobre si su futuro laboral seria como consultor político, sostuvo que "voy a seguir haciendo política y también hacer cosas de consultoría desde afuera sobre todo, donde tengo demanda de muchos lugares". Al tiempo que indicó que en Argentina no tiene pensado fundar una consultora, "pero si me invitan, iré viendo".