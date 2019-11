Mauricio Macri despeja las dudas: "Acá hay gato para rato"

La sala Ballena Azul del CCK fue escenario de la despedida del Gabinete ampliado, en la que el presidente admitió que Juntos por el Cambio tiene el objetivo de ser una "oposición constructiva" a la futura administración del Frente de Todos, que tomará el control de Casa Rosada el próximo 10 de diciembre.

Ante una platea de unos 500 funcionarios y legisladores de Nación, Ciudad y Provincia, fueron sucediéndose los discursos: comenzó la vicepresidenta Gabriela Michetti -que recuperó protagonismo luego de estar meses corrida de la escena pública-, y la siguieron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Miguel Pichetto, el senador peronista que fue candidato a vicepresidente y, aunque sinuoso, promete seguir ligado a este espacio político.

Si los tres primeros dirigentes utilizaron un tono melancólico y emotivo, Pichetto utilizó un mensaje más político al asegurar que "todo lo que hacemos es para tomar el poder, a donde vamos a volver". Con todo, Vidal dijo que "una parte de nuestro equipo va a seguir gobernando", al hacer referencia al éxito de Larreta y a las "62 ciudades" bonaerenses en las que ganaron los candidatos ex Cambiemos. Y, esperanzada, sentenció que prefiere pensar lo que viene "como una etapa que empieza".

Luego llegó el turno de la difusión en pantalla grande de un emotivo video con imágenes de las 32 marchas del "Sí Se Puede" por todo el país, que movilizaron al electorado y cerraron con una histórica concentración sobre la avenida 9 de Julio. Fue así que,, tras la algarabía de rigor, Macri subió al escenario y tomó la palabra: después de agradecer al equipo de las tres jurisdicciones, el presidente aseguró que "nos vamos con la conciencia tranquila y con las manos limpias, porque gobernamos con honestidad, cambiamos la cultura política y no atropellamos a nadie cuando estuvimos en el poder".

El momento más esperado llegó cuando el mismo Macri se dirigió hacia "los que me preguntan por mi retiro político" y les dijo: "Estoy acá, no me voy a ir a ningún lugar y junto a este gran equipo de trabajo". En este sentido, indicó que "desde el 2003 que están diciendo que me voy de la política, pero aquí estoy y seguiré estando, porque hay gato para rato", provocando una ovación de la colmada sala sinfónica del CCK.

El jefe de Estado sostuvo que, tras la derrota electoral, "lejos de estar decepcionado, estoy más enamorado que nunca de mi país y mi gente" y reiteró que su administración gobernó "con las manos limpias", contrastando con el kirchnerismo.

A modo de despedida, Macri auguró que "desde el lugar que me toque, voy a seguir para lograr ese país que nos merecemos y que hoy lo vemos más cerca que nunca: estamos parado sobre bases y podemos proyectar un futuro distinto". Esta última frase es icónica del relato macrista y será base del mensaje que dejará como legado de gestión.

La gestión

Ayer el gobierno difundió un documento denominado "8 puntos sobre la economía", elaborado por Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda, donde se destacan los supuestos "beneficios" del ordenamiento económico llevado a cabo por el macrismo desde diciembre de 2015. Con una leve autocrítica, el trabajo versa sobre ocho ejes.

Sobre "la herencia económica que dejamos", el documento sostiene que "a fin de 2019 el país está listo para crecer. Sin magia, sin mentira, sin ficción. Gracias al esfuerzo de los argentinos de todos estos años, hemos revertido la herencia de 2015, cuando recibimos" y, en otra polémica aseveración, indica que "el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Debería ser más bajo, y probablemente baje a medida que la economía vuelva a crecer. De todas maneras, la cantidad de personas que trabajan sigue creciendo".