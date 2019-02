También se refirió a la oposición y no escatimó críticas al PJ: “Lo que está haciendo el peronismo habla mal de ellos. Hay una vocación en el PJ de retener privilegios y abusos a cualquier costo. Uno esperaba que el peronismo se hubiese renovado en su liderazgo pero no lo logró”.

Durante la entrevista que brindó a los diarios La Nación y Clarín el Presidente aseguró además que ve Cristina Kirchner como su competidora más fuerte en octubre, a pesar de que hasta el momento la ex mandataria no confirmó su candidatura presidencial: "No lo visualizo yo, es lo que dice la sociedad. Nosotros no lo fomentamos. Ella y su marido lideraron el país durante 12 años y hay gente que cree que un modelo aislado del mundo y basado en que el Estado le va a suministrar absolutamente todo es sostenible en el tiempo", dijo el Presidente.