El presidente Mauricio Macri pidió “inteligencia” para “no volver a repetir los errores y horrores del pasado, que han sido que, en cuanto algo empieza, todo el mundo quiere ver qué es lo que se puede llevar, como aquel que quiere comerse la torta mucho antes de que se termine de cocinar, y muchos que ni siquiera estaban invitados a la fiesta y quieren comerla".

El mandatario insistió en la necesidad de tener “constancia y humildad”.

"En cada visita que he hecho a Vaca Muerta, siempre digo lo mismo: no me quiero ir, me quiero quedar un rato más”, sostuvo Macri.

Macri en Vaca Muerta

Fue la primera vez que el Presidente se muestra durante una actividad oficial con el senador peronista desde que lo confirmó como su compañero de fórmula para las próximas elecciones.

El Presidente tiene previsto encabezar cerca de las 17:15 el cierre del precoloquio de IDEA que se realizará en el Hotel Casino Magic, en la capital neuquina.

Se trata de una jornada de debate que convocó a referentes de diferentes sectores con el objetivo de analizar el potencial de la región y el avance de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

También expusieron el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, y el ministro de Producción e Industria provincial, Facundo López Raggi, entre otros.