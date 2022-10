Eran las 18.42 cuando Mauricio Macri ingresó al salón de La Rural donde unas 1.500 personas lo esperaban para la presentación de “Para qué”, su último libro editado por Planeta. Acompañado por una siempre impecable Juliana Awada, sorprendió la canción que los organizaciones eligieron para el ingreso del ex presidente: Back in black de AC/DC.

Así, en modo “rock star” —aunque en su habitual traje gris y camisa celeste sin corbata— Macri subió al escenario donde lo esperaba Pablo Avelluto para hablar del libro. En la primera fila estaban los principales dirigentes del Pro puro: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Los grandes ausentes de la tarde fueron Elisa Carrió, Gerardo Morales y Facundo Manes. Un acto del Pro más que de Juntos por el cambio.

“Somos el cambio o no somos nada”, dijo Macri instando a su espacio político a no dejar esa frase en un slogan. “Necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer, porque lamentablemente las ideas equivocadas se han impregnado en un grupo de la sociedad”, agregó.

Acto seguido, el ex presidente vaticinó que “las piedras van a volver, por eso hace falta tener en claro el para qué, porque pone todo en perspectiva”. Y consideró que el cambio “servirá para que esto se acomode”.

Macri insistió con un discurso que desde el PRO hace tiempo que vienen repitiendo: que los últimos 70 años del país con ideas “populistas” han llevado al país a la ruina.

“El relato del populismo sobre que no hay que trabajar, que no hay que esforzarse es muy tentador para muchos pero es muy peligroso”, dijo el ex presidente. Y en seguida agregó un dato para fundamentar esta idea: “En 1983 teníamos un dígito de pobreza y ahora vamos camino al 50%. No defendamos más estas ideas, vamos por algo nuevo”, propuso.

Para Macri —que aún no ha dejado en claro si será o no candidato a presidente en 2023— lo que los dirigentes deben hacer es “reducir la incertidumbre de la gente”. Y aseguró que eso se logra con “normalidad, sensatez y cultura del trabajo”.

Buena parte de la chalar que el ex presidente mantuvo con Pablo Avelluto —con quien hizo el libro—, versó sobre su experiencia como presidente de Boca Juniors. De hecho, la conversación comenzó con un Macri haciendo referencia al campeonato ganado este domingo por el club de sus amores, algo que muchos interpretaron como una chicana al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Hoy tengo que agradecerle muy especialmente a los hinchas de Racing que vinieron a la presentación del libro”, y miró fijamente a Larreta que sonreía en primera fila. Se sabe que el jefe de gobierno porteño es un hincha fanático del club de Avellaneda.

Tras el ácido comentario, Macri en otro tramo de su discurso eligió poner un manto de piedad entre los dirigentes del PRO, a quienes les dijo: “Qué lindos se los ve a todos juntos”, mientras dirigía su mirada a Vidal, Larreta y Bullrich que lo escuchaban en primera fila.

Es que si no logra evitar los duros enfrentamientos dentro de su propio partido, ni hablar de lo que podría pasar con la coalición de Juntos por el Cambio. Po r ahora, ni Carrió, ni Morales, ni Manes, quisieron acompañar a Macri, que partió raudamente de La Rural para tomar un vuelo a Miami donde dará una conferencia.