“Cuando decidí dejar la conducción del bloque del Frente de Todos en Diputados lo hice con responsabilidad. Nadie supo de mi decisión hasta que no conversé con el Presidente. Esto que pasó en los últimos días, no comunicándose con el Presidente fue irresponsabilidad”, remarcó el líder de La Cámpora.

Y en esa misma línea, reprobó la actitud asumida por varios dirigentes del Frente de Todos que tomaron partido por la posición del exministro.

Al respecto, Máximo Kirchner remarcó: “Escuché a importantes dirigentes de nuestro espacio referirse muy mal de la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Guzmán los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacarlos adelante”.

Finalmente, fue contra la información que indicaba que Guzmán puso como condición para continuar en su cargo que Federico Basualdo y Darío Martínez se vayan de la secretaría de Energía:.

“Yo no fui a pedirle al Presidente cargos, no fui a pedirle que eche a ningún compañero de la gestión. Lo único que quería demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente”, dijo en Escobar.

“Muchas veces, durante estos últimos meses, escuché, no sin dolor, a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina. Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula, si es necesario, para tener razón”, apuntó.

Por su parte, Ariel Sujarchuk, presidente del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente en uso de licencia de Escobar, asumió al frente del PJ local. Precedió a Kirchner en el uso de la palabra. La primera oradora fue la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez.