Máximo responsabilizó a Larreta de los incidentes en Recoleta

"La movilización la terminó generando Rodríguez Larreta. Él dice que la disolvió con la Policía, pero no fue así. La gente se convocó en Juncal y Uruguay cuando vio las vallas. Ese no era el punto central de las manifestaciones que se iban a desarrollar el sábado pasado en apoyo a Cristina en distintos puntos de la Ciudad", dijo el diputado por El Destape Radio.

El titular del Partido Justicialista Bonaerense prolongó su crítica a la coalición Juntos por el Cambio al afirmar que "la oposición siempre tienen ideas agresivas, despectivas".

"No dicen qué van a hacer con la economía del país, y cuando lo dicen nos damos cuenta de que es lo mismo o peor de lo que hicieron durante los cuatro años de Mauricio Macri. Son violentos porque no tienen mucho para proponer y tienen un discurso denigrante y muy despectivo respecto del conjunto de la sociedad", señaló.

Y agregó: "Hacen política como si estuvieran jugando a los cowboys con algún pibe o piba que se está manifestando y eso termina mal. Tienen un concepto muy arraigado que es el de sobreactuar. Apuestan a dar una imagen con la que creen que pueden seducir a un posible votante. A partir de ahí ponen en riesgo hasta la vida de los policías y de los manifestantes. Eso es lo que vimos el otro día en Juncal y Uruguay".

Máximo cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad en el operativo de seguridad en las inmediaciones de la casa de su madre y describió el momento en que fue agredido.

"Los compañeros vieron cuando nos golpeaban. No tenía sentido. Había un montón de gente desarmada, que de manera pacífica le hacía frente a gente armada. Me tiraron un poco de gas pimienta. Cristina me ve y me pregunta qué paso. Le dije que nada, porque era lo que había que hacer. No me gustan esas cuestiones victimizantes" detalló.