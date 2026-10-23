Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA: "La verdad triunfa por sí misma"

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas.Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre.Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos. A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?La verdad siempre termina imponiéndose.VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! — Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026

Milei celebró el funcionamiento de las instituciones republicanas y aseguró que la Justicia no se dejó influenciar por lo que calificó como un “circo” organizado por sus adversarios.

Contra periodistas

Además, acusó a sectores opositores de utilizar la investigación para intentar desplazarlo del poder y apuntó contra el Grupo La Nación, al que atribuyó presuntas maniobras de extorsión vinculadas con cuestiones impositivas.

También cuestionó duramente a periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes responsabilizó de difundir información falsa. “La verdad siempre termina imponiéndose”, concluyó.

Más repercusiones

La decisión provocó fuertes repercusiones políticas. El asesor presidencial Santiago Caputo celebró el sobreseimiento y calificó la investigación como “la causa más pelotuda de la historia”.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, sostuvo el funcionario en X. También cuestionó a quienes impulsaron las denuncias y aseguró que no habría pedidos de disculpas.

Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre. — Santi C. (@slcaputo) October 23, 2026

Desde la oposición, en cambio, expresaron un contundente rechazo. El presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Germán Martínez, calificó la resolución judicial de “vergonzosa”.

LA IMPUNIDAD ES TOTAL. Primero el fiscal Taiano paralizó más de un año entero la causa. Después le aprobaron el pliego para jueza a la esposa del juez que tenía a cargo la investigación (Martínez de Giorgi). Acto seguido, apartaron a las querellas que venían impulsando la causa judicial. Una semana después, nombraron jueza a la esposa del juez que hoy decide dictar el sobreseimiento de todos los involucrados. Podrán haber zafado de esta estafa Milei y su hermana, pero no van a zafar de seguir estafando a los argentinos. LA ESTAFA SON JUECES Y FISCALES COMO ESTOS EN COMODORO PY. Y hasta que eso no cambie, no va a haber democracia plena en la Argentina. — Sabrina Selva (@SabriSelva) October 23, 2026

El sobreseimiento representa un importante respaldo judicial para el Presidente y su círculo más cercano, después de meses de cuestionamientos por la promoción del activo digital.

Sin embargo, la decisión corresponde específicamente a las actuaciones examinadas por Martínez de Giorgi y no supone necesariamente el cierre de otras investigaciones vinculadas con el caso $LIBRA.

La resolución del juez

El magistrado consideró que no se había acreditado la existencia de un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. También descartó que las pruebas reunidas fueran suficientes para sostener las acusaciones de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en sus redes sociales un mensaje sobre el lanzamiento de $LIBRA. Tras una fuerte suba inicial, el activo digital sufrió un desplome que afectó a más de 40.000 compradores, mientras un grupo reducido de billeteras retiró alrededor de 100 millones de dólares.

En su fallo, Martínez de Giorgi reconoció que la investidura presidencial pudo haber otorgado mayor visibilidad al proyecto, pero sostuvo que esa circunstancia no demostraba por sí misma una maniobra fraudulenta.

Respecto de Karina Milei, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar que hubiera solicitado o recibido dinero a cambio de facilitar reuniones con el Presidente.