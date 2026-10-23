Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA: "La verdad triunfa por sí misma"

Milei se pronunció luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyera junto a su hermana Karina y otros nueve investigados.
El presidente Javier Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA, en la que se investigaba una presunta estafa vinculada con la promoción de una criptomoneda, y lanzó un mensaje dirigido a sus críticos. “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.
La resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también benefició a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve investigados, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Milei denunció una “tremenda operación política y mediática” destinada a perjudicar su imagen y desestabilizar al Gobierno.
“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, expresó el mandatario en un mensaje difundido en las redes sociales.
Milei celebró el funcionamiento de las instituciones republicanas y aseguró que la Justicia no se dejó influenciar por lo que calificó como un “circo” organizado por sus adversarios.
Además, acusó a sectores opositores de utilizar la investigación para intentar desplazarlo del poder y apuntó contra el Grupo La Nación, al que atribuyó presuntas maniobras de extorsión vinculadas con cuestiones impositivas.
También cuestionó duramente a periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes responsabilizó de difundir información falsa. “La verdad siempre termina imponiéndose”, concluyó.
La decisión provocó fuertes repercusiones políticas. El asesor presidencial Santiago Caputo celebró el sobreseimiento y calificó la investigación como “la causa más pelotuda de la historia”.
“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, sostuvo el funcionario en X. También cuestionó a quienes impulsaron las denuncias y aseguró que no habría pedidos de disculpas.
Desde la oposición, en cambio, expresaron un contundente rechazo. El presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Germán Martínez, calificó la resolución judicial de “vergonzosa”.
El sobreseimiento representa un importante respaldo judicial para el Presidente y su círculo más cercano, después de meses de cuestionamientos por la promoción del activo digital.
Sin embargo, la decisión corresponde específicamente a las actuaciones examinadas por Martínez de Giorgi y no supone necesariamente el cierre de otras investigaciones vinculadas con el caso $LIBRA.
El magistrado consideró que no se había acreditado la existencia de un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. También descartó que las pruebas reunidas fueran suficientes para sostener las acusaciones de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en sus redes sociales un mensaje sobre el lanzamiento de $LIBRA. Tras una fuerte suba inicial, el activo digital sufrió un desplome que afectó a más de 40.000 compradores, mientras un grupo reducido de billeteras retiró alrededor de 100 millones de dólares.
En su fallo, Martínez de Giorgi reconoció que la investidura presidencial pudo haber otorgado mayor visibilidad al proyecto, pero sostuvo que esa circunstancia no demostraba por sí misma una maniobra fraudulenta.
Respecto de Karina Milei, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar que hubiera solicitado o recibido dinero a cambio de facilitar reuniones con el Presidente.
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