Milei cruzó a Lula da Silva por sus dichos sobre la Argentina: "Ladrón y mentiroso"

LULA LADRÓN Y MENTIROSOSu equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira.CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026

Milei advirtió sobre un "posible fraude" electoral en Brasil

Esta semana, Milei también había advertido sobre un posible fraude electoral en el balotaje brasileño entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. “Espero que el último truco no incluya robarse la elección”, expresó el mandatario argentino.

Además, el Presidente calificó de misógino a su par brasileño por sus declaraciones sobre el trabajo de las mujeres. Lula había defendido la reducción de la semana laboral a cinco días con una frase que generó polémica: “La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”. Milei citó esas expresiones en sus redes sociales.

A un día del balotaje, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron el segundo y último debate presidencial. El actual mandatario y el candidato opositor discutieron sobre obras, salarios y seguridad, además de intercambiar críticas sobre el modelo económico de Javier Milei en la Argentina.

Con un formato más ordenado que el del encuentro anterior, el debate estuvo marcado por los ataques personales. Lula calificó a su rival como un “miliciano preparado para mentir” y lo acusó de haber estado “lamiendo a Trump” durante la imposición de aranceles estadounidenses a productos brasileños. Por su parte, Bolsonaro llamó “nueve dedos” al líder del Partido de los Trabajadores (PT), en referencia al meñique que perdió en un accidente laboral a los 17 años.