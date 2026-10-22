Procesaron a Espert por presunto lavado de dinero y no podrá salir del país

En el mismo justificó que el pago investigado se debió a un contrato por una asesoría a una empresa, y que el mismo fue firmado ante un escribano y apostillado por el Estado argentino. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que se trató de una maniobra simulada para lavar dinero.

“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó al respecto Espert en un posteo en su cuenta de X el 19 de agosto.

La decisión del juez Mirabelli llega apenas días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín decidió no hacer lugar a dos planteos del exdiputado para frenar la investigación en su contra.

Por un lado, rechazaron un pedido para anular las medidas de prueba pedidas por el fiscal Rodolfo Domínguez. También rechazó otro para recusarlo por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.