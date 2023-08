Milei propuso privatizar el Conicet y los investigadores salieron al cruce

Una de sus consideraciones que dio Milei mirando a futuro fue la de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), algo que rápidamente fue criticado por el sector.

"Que la Ciencia y la Tecnología queden en mano del sector privado", afirmó Milei.

Y agregó, sobre los trabajadores del Conicet: "Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien".

"¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?", preguntó el líder de La Libertad Avanza.

ssstwitter.com_1692187695616.mp4

Rápidamente, la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, salió a responderle al político.

"No existe desarrollo sin impulso del Estado. El desarrollo inicial siempre es del Estado, después las empresas toman estos desarrollo y los escalan, pero el desarrollo inicial siempre es del Estado. No es bobo el Estado alemán que invierte en ciencia y tecnología para que unos vivan del Estado. Esto que hace es un ataque a la ciencia y tecnología, pero en realidad es un ataque al Estado", indicó por Radio 10.

"No me imagino un país desarrollado, no me imagino ninguno de esos países a los que dicen que debemos parecernos, que no inviertan en ciencia y tecnología", aseguró Franchi.

Además, la científica recordó que durante la pandemia del Covid, "la primera producción de vacunas se la quedaron 8 o 9 países que son los que más invierten en tecnología".

Desde Unión por la Patria criticaron las propuestas anacrónicas de Milei para salud y educación

Dirigentes de Unión por la Patria (UxP) rechazaron las propuestas de privatización de la salud y educación de Javier Milei, mientras en la coalición oficialista se debaten diversas estrategias para las elecciones generales del 22 de octubre.

En la búsqueda de construir una nueva mayoría, como anticipó Sergio Massa el último domingo, varios dirigentes comenzaron la polarización con Milei con el mensaje de que el único que le puede ganar al libertario es el exintendente de Tigre.

En esa sintonía, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, compañero de fórmula de Massa, llamó a desenmascarar al aspirante de La Libertad Avanza, a quien calificó de farsante y criticó por expresar ideas anacrónicas que, en el caso de llegar al Gobierno, van a generar dolor al conjunto de la sociedad argentina.

Rossi consideró que la elección presidencial no está cerrada y pidió no sobredimensionar la performance de Milei en las PASO, en las que su precandidatura cosechó el 30,04% de los votos.

"Esta no es una elección que está cerrada sino absolutamente abierta. Quiero bajar a la tierra la sorpresa: Milei puede entrar al balotaje, pero también puede quedar afuera, y lo mismo nos puede pasar a nosotros y a Patricia Bullrich", dijo.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, llamó a defender la presencia del Estado en el ámbito científico tecnológico como aspecto fundamental para bregar por un país poderosamente industrial, fomentar el desarrollo privado y cambiar la matriz de exportaciones, al encabezar la firma de un convenio para la creación de un polo tecnológico en el partido bonaerense de Berazategui.

Filmus aseveró que para las elecciones de octubre van a ir a discutir con la idea de que la presencia del Estado en el área de la ciencia y la tecnología es fundamental para fomentar el desarrollo privado.

En la misma línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, criticó la propuesta de Milei porque el sistema de vouchers para la salud no es nuevo, es muy viejo y ha fracaso en todo el mundo.

"Me llama la atención porque, en teoría, se trata de personas con formación en economía, pero la economía de la salud, desde los años '70, comprende que la salud es un mercado imperfecto, es decir que en salud, la lógica de la competencia de mercado no funciona", aseveró.

Y siguió: "En los lugares que se hizo algo parecido a esto, donde no hay grandes centros urbanos se cerraron la mayoría de los hospitales públicos, pasó por ejemplo, en Colombia, se aplicó en la década de los ´90 y fue una tragedia sanitaria".