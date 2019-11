Municipales reclaman bono de fin de año y paritarias

‘Reclamamos un bono de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias y un bono de emergencia por la grave situación que padecen los trabajadores por el deterioro de la situación económica y social y para saber cuánto perdió nuestro salario de real", afirmó García que representa a más de 200.000 trabajadores municipales de toda la provincia de Buenos Aires.

El anuncio lo hizo en el marco de un plenario de más de cien secretarios generales de los gremios que forman parte de la entidad provincial y que tuvo lugar en el complejo deportivo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), ubicado en Villa Dominico.

"Nosotros decidimos hoy (por ayer) por unanimidad con los secretarios generales de los sindicatos de base de Fesimubo también exigir el cumplimiento estricto de todo el articulado de la Ley 14.656 que es la normativa que nos rige a nosotros en toda la Provincia," explicó.

En este marco, García anticipó que además le reclamarán al nuevo gobierno bonaerense "la convocatoria al Consejo Provincial del Empleo Municipal que Cambiemos durante cuatro años nunca nos convocó y ahí tenemos que ver la realidad los representantes gremiales y de los intendentes con el gobierno provincial de la grave situación que vivimos los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires".

Ante la negativa anticipada de algunos intendentes a la falta de fondos, el titular de Fesimubo afirmó que "no conozco a ningún intendente que diga que tiene plata, exceptuando el gesto que ha tenido el intendente de Ensenada Mario Secco de otorgar un bono de 32.000 pesos".

"Por qué confiar en la palabra de los intendentes que dicen que no tienen plata, si la mayoría de los que dicen no tener plata, no firmaron convenios colectivos y no adhirieron a la Ley 14.656 que es de carácter obligatorio y la verdad que el sindicato debe saber con cuánto cuenta el municipio", planteó.

"Yo no me voy a confiar de un intendente que me diga a mí, yo no tengo plata para pagar, que hay que pedir a la Provincia", sostuvo y señaló que "la Provincia se tendrá que ocupar de los jubilados y pensionados y los intendentes deberán pagar este bono de emergencia y llamar a la reapertura de la paritaria porque la situación de los municipales es muy grave".