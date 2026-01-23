Murió la madre del soldado Omar Carrasco, simbolo del fin del servicio militar obligatorio

“Con profundo dolor despedimos a Sebastiana Barrera. Hoy descansa en paz junto a sus hijos Claudia Estela Carrasco y Omar Octavio Carrasco. Su amor, su fortaleza y su recuerdo vivirán por siempre en nuestros corazones”, expresaron familiares y amigos durante su velatorio.

Junto a su esposo, Francisco Carrasco, Barrera encabezó durante años una incansable lucha para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo y denunciar el encubrimiento dentro del Ejército Argentino, una trama que terminó por exponer graves irregularidades en la institución.

Omar Carrasco fue visto con vida por última vez el 6 de marzo de 1994, cuando dos soldados lo retiraron para someterlo a un “baile”, una rutina física extrema. Nunca regresó. Dos semanas después, sus padres viajaron a Zapala para visitarlo, pero no lo encontraron. En el regimiento les informaron que había desertado, versión que nunca creyeron y que los llevó a denunciar su desaparición.

El 6 de abril de 1994, el cuerpo del conscripto fue hallado en un descampado cercano al Cerro Gaucho, dentro del predio del Grupo de Artillería 161 de Zapala. Presentaba signos de momificación, la piel ennegrecida, un ojo en estado de putrefacción y vestía un pantalón militar limpio y planchado.

El hallazgo estuvo rodeado de irregularidades. El cuerpo fue encontrado por el entonces capitán Rodolfo Correa Belisle en un sitio que había sido rastrillado días antes sin resultados. Además, el comandante de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, Carlos Díaz, informó la aparición del cuerpo a la prensa antes de que concluyera el operativo de búsqueda.

Durante la investigación judicial se sucedieron contradicciones y versiones oficiales que intentaron sostener que Carrasco había muerto por hipotermia al intentar escapar. Esa hipótesis fue descartada tras las pericias forenses.

Los expertos coincidieron en que el soldado murió a causa de los golpes recibidos. El médico legista Alberto Brailovsky determinó que Carrasco tenía costillas fracturadas y falleció por una contusión pulmonar traumática, tras una agonía prolongada, sin haber recibido atención médica adecuada. Incluso señaló que se le aplicó una inyección cuando ya estaba muerto.

Sebastiana Barrera Sebastiana Barrera y su hijo, el soldado Omar Carrasco

Por su parte, el perito oficial Enrique Prueger afirmó que Carrasco fue golpeado brutalmente, no recibió asistencia médica y murió por causas que eran evitables. También indicó que el cuerpo no permaneció en el lugar donde fue encontrado y que las larvas halladas en el ojo de la víctima provenían de una letrina de un baño abandonado del regimiento, un recorrido confirmado por perros especializados.

Por el crimen, el subteniente Ignacio Canevaro fue condenado a 15 años de prisión, mientras que los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar recibieron penas de 10 años. El suboficial Carlos Sánchez fue condenado a tres años por encubrimiento. En un segundo juicio, conocido como “caso Carrasco II”, los militares investigados por encubrimiento fueron finalmente sobreseídos.

El 31 de agosto de 1994, tras las condenas, el entonces presidente Carlos Menem dispuso la abolición del Servicio Militar Obligatorio y la implementación de un sistema de voluntariado rentado, una decisión que marcó un punto de inflexión en la historia institucional del país.