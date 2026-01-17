Murió Guillermo Salatino, la voz histórica del tenis argentino

Salatino, reconocido por generaciones de colegas y deportistas como una referencia ineludible del tenis, había realizado su última cobertura internacional en las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en Bolonia. En los últimos tiempos se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a su familia, luego de haber reducido su actividad por recomendación médica.

“Salata”, como lo llamaban en el ambiente, estuvo a punto de cumplir medio siglo siguiendo de manera ininterrumpida el circuito profesional. Desde 1977 viajó a todos los torneos de Grand Slam y alcanzó una marca histórica: 147 grandes torneos cubiertos en vivo. Fueron 18 Abiertos de Australia, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open. Solo la Guerra de Malvinas, en 1982, y la pandemia de Covid-19 impidieron que llegara a los 150.

Embed - El periodista Guillermo Salatino cumplió su promesa tras el triunfo argentino en la Copa Davis

Guillermo Salatino había dejado de viajar

En 2022 anunció que dejaría de viajar de forma regular a los grandes torneos debido a su estado de salud, aunque nunca se alejó del todo del tenis. “Tengo seis stents, me detectaron EPOC y también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos”, explicó en una entrevista, sin ocultar su deseo de volver “de otra manera”, lejos de las extenuantes jornadas que había sostenido durante décadas.

congaby

A pesar de ese retiro parcial, continuó marcando agenda con sus análisis y comentarios, especialmente desde Radio La Red, donde se convirtió en la voz del tenis para miles de oyentes. Además, siguió de cerca cada presentación del equipo argentino de Copa Davis y estuvo presente en las series disputadas en Groningen y Bolonia durante 2025.

La noticia de su fallecimiento generó una inmediata conmoción en redes sociales y en el ambiente deportivo. La Asociación Argentina de Tenis expresó su pesar a través de un mensaje oficial: “Hoy es un día triste para todos nosotros. Falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones y amplió la cobertura del tenis argentino al mundo”.

Con su partida, el periodismo pierde a un profesional apasionado, riguroso y cercano a los protagonistas, y el tenis argentino despide a uno de sus grandes narradores.