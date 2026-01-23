Jorge Macri se reunió en Madrid con Edmundo González Urrutia

El diálogo fue una oportunidad para reafirmar la defensa de la democracia, el respeto a la voluntad popular y el valor de las instituciones como pilares fundamentales para la estabilidad en Venezuela y Latinoamérica. El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

“Siempre he sostenido la importancia de la democracia y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Buenos Aires acompaña al pueblo venezolano y mantiene una postura clara y un apoyo constante en su lucha por la libertad y la voluntad popular”, afirmó Jorge Macri.

En noviembre de 2024, también en Madrid, el jefe de Gobierno porteño mantuvo un encuentro con el líder opositor venezolano, exiliado en España tras el fraude electoral perpetrado por la dictadura chavista.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 17.49.24 (2)

La agenda en Madrid: educación, salud y deportes

La agenda incluyó además un encuentro con el rector internacional de IE University, Manuel Muñiz, y con estudiantes de esa institución, una de las universidades más importantes de Europa.

En la IE Macri compartió una charla sobre liderazgo público y desarrollo urbano, y destacó el valor de la cooperación académica y de los programas de intercambio para posicionar a Buenos Aires como destino académico internacional, en línea con las iniciativas de internacionalización educativa impulsadas por la Ciudad.

A través del programa StudyBA, la Ciudad viene trabajando de manera sostenida con IE University y otras universidades internacionales.

En octubre de 2025, se firmó un acuerdo de cooperación con múltiples iniciativas conjuntas, cuyo objetivo es fortalecer los intercambios, la vinculación académica y el desarrollo de proyectos educativos orientados a la innovación, la tecnología y los asuntos globales. Este encuentro es el lanzamiento de este trabajo conjunto.

En Madrid, Jorge Macri también mantuvo un encuentro con representantes del grupo QuirónSalud, el principal grupo hospitalario de España y uno de los más importantes de Europa, para abordar temas relacionados con salud e innovación.

Y se reunió con representantes de la empresa Dorna Sports vinculado al desarrollo del MotoGP en Buenos Aires, con foco en la planificación y coordinación para la llegada de esta competencia al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en 2027.

El regreso de la máxima categoría del motociclismo mundial a la Ciudad luego de casi tres décadas, y la remodelación integral del circuito para cumplir con estándares internacionales, representan un hito deportivo y una oportunidad de promoción turística y económica para Buenos Aires en el marco de su proyección internacional.