Netanyahu felicitó a Milei: "Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste"

“Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Asimismo, Netanyahu situó a Milei dentro de “los verdaderos líderes” del mundo porque considera que, tras estas elecciones, “desafió las probabilidades en pos de una gran causa”.

En la misma publicación, el primer ministro israelí incluyó una frase que suele utilizarse en el ejército local y que se la dedicó expresamente al presidente argentino: “Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste”, aseguró.

La última vez que ambos mandatarios mantuvieron un encuentro fue en un hotel de Manhattan, Estados Unidos, a fines de septiembre, donde dialogaron sobre la situación de los rehenes que Hamas había tomado en Gaza. Allí, Milei volvió a ponerse a disposición y a colaborar con todo lo necesario para “trabajar en conjunto” y lograr la liberación de los mismos.

En Jerusalem, la cancillería israelí destacó en las últimas semanas la importancia de la relación con Argentina como un “socio estratégico en América Latina”, en momentos de creciente inestabilidad regional.

Por su parte, fuentes del entorno presidencial argentino interpretaron el mensaje de Netanyahu como una señal de respaldo político y de continuidad en la agenda bilateral, que incluye la próxima apertura de la embajada argentina en Jerusalem, una promesa que Milei ha confirmado para el año 2026.

El intercambio entre ambos mandatarios refuerza las relaciones bilaterales entre ambos países.