Patricia Bullrich no quiere hablar con los que "tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo"

La funcionaria consideró que ese sector “tiene un país atrasado en su cabeza” y que su gestión buscará acuerdos con dirigentes que acompañen “el cambio cultural y económico” impulsado por el Poder Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, Bullrich sostuvo que el oficialismo concentrará las conversaciones con gobernadores de Provincias Unidas y con aquellos que provienen del “viejo Juntos por el Cambio”, con el fin de “darle fuerza a las leyes que bajen el costo país”.

Resultados electorales y apoyo político

La ministra habló desde la puerta de su casa tras las elecciones legislativas del domingo, en las que obtuvo más del 50% de los votos porteños. “El pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio”, afirmó, y agregó que la sociedad entendió que “estamos a mitad de camino” de un proceso que, según dijo, “no puede detenerse”.

Bullrich remarcó que en las últimas semanas percibió “un clima muy favorable en la calle”, y destacó que “la gente quiere que el país siga avanzando y no retroceda”.

La senadora electa elogió la Boleta Única de Papel (BUP), a la que calificó como un “sistema extraordinario” porque “rompe con la picardía y la corrupción política del voto cadena”. A su juicio, el nuevo formato “es rápido y un gran paso para la democracia”.

De cara al 10 de diciembre, Bullrich anticipó que La Libertad Avanza (LLA) contará con una bancada “más fortalecida”, lo que dijo permitirá “acordar con sectores no kirchneristas” para impulsar leyes clave. Consultada sobre su sucesor en Seguridad, relativizó su importancia: “Lo que importa es mantener la línea de orden y defensa de las víctimas que llevamos adelante”.