Laferrere: encuentran a la chica de 15 años que desapareció hace una semana

Se trata de M.A.M., quien se había extraviado en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, el pasado lunes 20 de octubre, por lo que su familia radicó la denuncia por "averiguación de paradero".

Las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) registraron a la víctima ingresar a la estación Once de Septiembre, donde fue escoltada por efectivos de la Policía Federal.

Un comisario de la División Sarmiento se comunicó con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 y se determinó que oficiales de la DDI La Matanza concurran hasta el lugar para poner a resguardar la integridad de M.A.M. y la aprehensión de P.

Qué había declarado la madre de la menor

Previamente, la madre, cuya identificación es Zaira Ayelén R. , declaró ante el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de La Matanza, y señaló que dos compañeros de su hija le comunicaron que se iría con Matías Sebastián Pajón, un joven que sería su novio.

"Se había querido escapar en otras oportunidades pero no había podido", se lee en el testimonio que ofreció la mujer.

A su vez, otro adolescente afirmó que M.A.M le pidió abrir su cuenta de Instagram en su celular para entablar un conversación con el implicado y coordinar "cómo escaparse de su casa".

"Pensamos que mi hija está secuestrada porque este pibe aparentemente anda en el narcomenudeo", sostuvo la madre. Mientras que el sábado pasado se llevó a cabo una marcha en la municipalidad de La Matanza.